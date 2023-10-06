لاعبو الطاولة يواصلون ابداعهم في بطولة الإمارات الدولية

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عمان - الغد - واصل لاعبو المنتخب الوطني للفئات العمرية بكرة الطاولة نثر إبداعاتهم خلال مشاركتهم في بطولة الإمارات الدولية، والمقامة حاليا في مدينة العين الإماراتية، حيث تمكن اللاعب عيسى الشماع من بلوغ دور الـ 32 لفئة تحت 15 سنة، بعد فوزه على اللاعب العراقي محمد سراسبط بنتيجة 3-0، وفوزه على اللاعب المصري يوسف هلالي بنتيجة 3-0.وكذلك تأهل اللاعب راكان الزعبي إلى دور الـ 16 لفئة تحت 11 سنة، بعد فوزه على العراقي علي كرار بنتيجة 3-0، وعلى الإماراتي عبدالرحمن العتيبي بنتيجة 3-0، وعلى المصري سيف عبدالسلام بنتيجة 3-0.ويقود المدرب الوطني رائد الشريف المنتخب الوطني في هذه البطولة، بينما يرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد إبراهيم الصرايرة.وكان اللاعبان راكان الزعبي ويامن الجعافرة قد تأهلا إلى دور الـ 16 لفئة تحت 13 سنة، بعد أن قدما مستويات قوية ومتطورة، مكنتهما من تصدر مجموعتهما.