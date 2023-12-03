لاعبو "الطاولة" يواصلون تألقهم في بطولة قبرص الدولية

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واصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة تحقيق النتائج المميزة في مشاركتهم المقامة حاليا في بطولة قبرص الدولية، والتي تشهد مشاركة منتخبات قبرص واليونان ولبنان، والتي دفعت بعدد كبير من اللاعبين في المسابقات المخصصة لها وهي: (الفرق والزوجي والفردي)، حيث تأهل اللاعب خالد باسم إلى دور الثمانية في مسابقة فردي الرجال، واللاعبتان تيماء أبو يمن وزينة صدقة إلى دور الثمانية في مسابقة زوجي وفردي السيدات.وتوقف المنتخب الوطني للسيدات والذي مثلته اللاعبتان تيماء أبو يمن وزينة صدقة عند حاجز الدور قبل النهائي بخسارته أمام المنتخب اليوناني، في الوقت الذي فقد فيه المنتخب الوطني للرجال والذي مثله اللاعبان خالد باسم وعيسى الشماع فرصته في بلوغ الدور الثاني.وأعرب رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، عن رضاه عن النتائج التي حققها اللاعبون في هذه المشاركة، التي تؤكد التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة الطاولة الأردنية، مؤكدا مواصلة الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمنتخبات الوطنية والأجهزة التدريبية كافة، خصوصا التي تتعلق بتأمين المشاركات في البطولات الرسمية القوية، والتي تعتبر من المحطات التي يفضلها الاتحاد في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات كافة.وترأست عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة وفد المنتخب الوطني المشارك في هذه البطولة، فيما يقود المنتخب المدرب عدي عزيز.إلى ذلك، تواصل المنتخبات الوطنية الأخرى تحضيراتها المكثفة التي تجريها في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدير الفني عمرو رضا، وذلك استعدادا لخوض العديد من البطولات الرسمية المقبلة، وخصوصا المشاركة في تصفيات غرب آسيا المقررة خلال شهر آذار (مارس) المقبل، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.ويحق لكل اتحاد مشارك في تصفيات غرب آسيا الأولمبية المشاركة بلاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية عن منطقة غرب آسيا لاعب ولاعبة.دوري الدرجة الأولىاستكمل الاتحاد الأردني الترتيبات كافة، والمتعلقة بإقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، وذلك خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، حيث حدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من الشهر ذاته، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة في البطولتين، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد اليوم ذاته، موعدا أخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.وأقر الاتحاد تعليمات دوري أندية الدرجة الأولى، فيما سيتم إقرار تعليمات دوري السيدات في وقت لاحق بالتنسيق مع الأندية المشاركة.