لاعبو "النشامى" يؤكدون تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة ويتطلعون للقب "الرباعية"

مهند جويلس

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أكد لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة المنتخب في البطولة الرباعية الودية، قبل الانطلاق للمشاركة في تصفيات مونديال 2026، مؤكدين أن هدفهم الظفر بالبطولة الرباعية، والمنافسة على التأهل للمونديال في انجاز غير مسبوق.وأبدى اللاعبون خلال التدريب الذي جرى أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب بحضور وسائل الاعلام، جاهزيتهم لتحقيق نتائج طيبة في البطولة الرباعية التي تنطلق يوم غد بلقاء الأردن مع إيران، وقطر مع العراق، علما أن المباريات تقام على ستاد عمان.وشهد تدريب الأمس الذي قاده المدير الفني الحسين عموتة، ارتفاعا في معنويات اللاعبين العاقدين العزم على تغيير الصورة المترنحة التي ظهر عليها المنتخب في مباراتي النرويج وأذربيجان.ويتضمن برنامج البطولة الودية الرباعية، لقاء قطر مع العراق، ثم الاردن مع إيران، بحيث يتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء، فيما يلعب الخاسران بنفس اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث.إلى ذلك يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص للبطولة في فندق الريجينسي بالعاصمة عمان، حيث سيظهر عند الساعة الثانية عصرا المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قلعة نوبي، يتبعه مدرب المنتخب الوطني، المغربي الحسين عموتة عند الساعة الثانية والنصف، فيما يحضر عند الساعة الثالثة المدرب البرتغالي للمنتخب القطري كارلوس كيروش، وختاما بالمدرب الإسباني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس.وتضم قائمة المنتخب للبطولة الدولية الرباعية كلا من: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات، الى جانب مهند أبو طه وأمين الشناينة المتواجدين حاليا مع المنتخب الأولمبي في مصر.وسيحاول عموتة في مواجهة الغد الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج، نظرا لجاهزيتهم الفنية والبدنية بعكس اللاعبين الذين يمثلون الفرق المحلية، الذين عانوا من توقف دوري المحترفين .وأعلن اتحاد الكرة عن فتح المدرجات بالمجان أمام الجماهير الأردنية الراغبة بمؤازرة المنتخب في مباراته أمام نظيره الإيراني غدا، إذ يعول المنتخب على دعم الجماهير بتحقيق الفوز والتقدم خطوة في البطولة، علما بأنها المباراة الأولى لـ"النشامى" على أرضه وبين جماهيره منذ مباراة إسبانيا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.