لا مفاجآت ببطولة كأس الأردن ومواجهات قوية في ثمن النهائي

يحيى قطيشات

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أسفرت منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن للموسم 2023-2024، عن نتائج منطقية ومتوقعة، ولم يشهد الدور أي مفاجآت، حيث صعدت الفرق الأكثر خبرة وقدرة على المنافسة إلى دور ثمن النهائي من البطولة.وتأهلت كافة فرق دوري المحترفين، إضافة الى أربعة فرق من دوري اندية الدرجة الأولى، ليكتمل مشهد مباريات دور الـ 16، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ملاعب الفرق التي حملت أرقاما فردية في القرعة.وسمحت مباريات دور الـ32، للأجهزة الفنية الوقوف على الحالتين البدنية والفنية، خصوصا للقطبين الوحدات والفيصلي، بعدما دفع المدير الفني للفيصلي، التونسي غازي الغرايري والمدير الفني للوحدات، رشيد جابر، بكافة الأوراق الفنية وعملا على تطبيق خطة تخدم تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.واستفادت بقية الأندية من المباريات، لرفع الجاهزية الفنية والتحضير لمنافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، في ظل عدم خوض مباريات الأسبوع السادس بسبب تعليق الأندية للمشاركة، والحال ينطبق على فرق أندية الدرجة الأولى التي تستعد للمشاركة في منافسات الأسبوع الرابع من دوري "المظاليم" والذي ينطلق مساء اليوم.وأظهرت عدد من المباريات الفروق الفنية بين فرق المحترفين والدرجات الأخرى وفارق الإمكانيات، وحظيت المباريات بمتابعة من جماهير الفرق القادمة من المحافظات، وساهم النقل التلفزيوني لكافة مباريات الجولة في منح فرصة لجماهير فرق الدرجة الأولى والثانية لمتابعة فرقها.وأفرزت المباريات عن مواجهات قوية ونارية، ينذر معظمها بمنافسة شديدة ومثيرة، في ظل لقاءات تجمع فرق دوري المحترفين لا تقبل القسمة على اثنين، والهدف وحيد وهو تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسات على اللقب، حيث يلتقي شباب الأردن مع الصريح، الأهلي مع معان، الرمثا مع السرحان، مغير السرحان مع الوحدات، الحسين مع اليرموك، الجليل مع شباب العقبة، السلط مع الجزيرة، وسحاب مع الفيصلي.وحققت 10 فرق من دوري المحترفين الفوز في مبارياتها، حيث سجل الفيصلي أعلى نتيجة في منافسات دور الـ 32 بتغلبه على فريق حرثا بثمانية أهداف دون مقابل، وتجاوز الوحدات حامل اللقب ضيفه جرش بهدفين نظيفين، وحقق السلط انتصارا على العربي بهدفين لهدف، وفاز شباب الأردن على دير أبي سعيد 3-1، معان على اتحاد الرمثا بهدفين من دون رد، وتغلب الحسين على عمان FC بهدفين لهدف، والأهلي على العالية بهدفين نظيفين، وسحاب على البقعة بهدف وحيد، وشباب العقبة على الوحدة بثلاثية نظيفة، والرمثا على وادي الريان بسداسية نظيفة.وعانى مغير السرحان والجليل كثيرا قبل التأهل، خصوصا الثاني الذي أدرك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه محمد العدوان، ليتأهل الجليل على حساب دوقرة بالركلات الترجيحية 4-2، بعد التعادل بالوقت الأصلي 2-2، وتجاوز مغير السرحان صما بالركلات الترجيحية 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.ورمت فرق الجزيرة والسرحان واليرموك والصريح قفاز التحدي أمام فرق المحترفين، ونجحت في التواجد معها في الدور المقبل، ففاز السرحان على أم القطين بهدف وحيد، واليرموك على الهاشمية بالنتيجة ذاتها، وتخطى الصريح عقبة جاره الطيبة بهدفين من دون رد، وفاز الجزيرة على مرج الحمام بهدف وحيد.