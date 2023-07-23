"لبؤات الأطلسي" يثبتن أن التصنيف العالمي مجرد رقم

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

شكل التأهل التاريخي للمنتخب المغربي النسوي لكرة القدم إلى نهائيات مونديال 2023، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، إضافة نوعية للإنجازات الرياضية العربية، ودليلا على حسن التخطيط والإدارة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، ورسالة إلى أن العمل الجاد هو الطريق للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والتواجد في أكبر البطولات العالمية والقارية، بعيدا عن موضوع التصنيف والاكتفاء بالإشادة أن المنتخب يتقدم في المراكز.وينظر الشارع الرياضي الأردني، إلى الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي الشقيق باعتباره علامة فارقة في العالم العربي، حيث ما تزال المنتخبات النسوية العربية ومنها المنتخب الوطني في مراكز متواضعة على الساحة الكروية العالمية، بسبب غياب التخطيط الجيد، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.ويأمل منتخب "لبؤات الأطلس"، من خلال مشاركته التاريخية في تكرار إنجاز منتخب الرجال في مونديال قطر 2022، رغم قوة المنتخبات التي سيواجهها في المجموعة الثامنة، والتي تضم ألمانيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا.سنوات طويلة، واتحاد الكرة يتباهى بصدارة المنتخب النسوي للمنتخبات العربية بحسب التصنيف الذي يصدر من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، من دون أن يترك "منتخب النشميات" بصمة في المشاركة الآسيوية والأولمبية والعالمية، واقتصرت إنجازات المنتخب على ألقاب بطولات غرب آسيا للسيدات وكأس العرب التي جرت في مصر قبل عامين.ورغم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا التي جرت بضيافة اتحاد الكرة العام 2018، كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، واستضافة الأردن لنهائيات كأس العالم للشابات تحت 17 سنة لكرة القدم العام 2016، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز، بقيت الاحلام الأردنية في التواجد بالمناسبات العالمية الكبرى بعيدة المنال، بل إن النتائج الرقمية والخسائر للمنتخب في المشاركتين كانت كبيرة.وشهدت الفترة الماضية، تراجعا كبيرا في الأداء والنتائج للفئات كافة، حيث لم تتطور المنتخبات على صعيد التصنيف أو النتائج وتحديدا خلال فترة قيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمنتو، على الرغم من المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية مع منتخبات قوية.ولم يحاول اتحاد الكرة التفكير، خلال مرحلة الإعداد التي خاضها منتخب السيدات في البطولات الماضية، وظل يبحث عن المبررات التي يقدمها للشارع الرياضي هروبا من النقاد، بل إن الاتحاد عمل على تغيير المدير الفني للمنتخب النسوي البرتغالي ديفيد ناشيمنتو، وتكليف المدير الفني الوطني ماهر أبو هنطش، دون الوقوف على الأسباب الحقيقة وراء الظهور الباهت في فترة قيادة "الخواجا"، ولم يحرك الاتحاد ساكنا لبيان أسباب التراجع المخيف في أداء ونتائج المنتخبات النسوية، والوداع الحزين من التصفيات الآسيوية والأولمبية.وصول المنتخب المغربي للمونديال على الرغم من أنه كان يحتل مركزا في التصنيف العالمي خلف المنتخب النسوي لسنوات طويلة، يدعو اتحاد الكرة لتحديد أولويات أكثر، وتشخيص الأمور الفنية والإدارية بشكل أفضل، والبحث عن ضرورة إعادة ناديي شباب الأردن وعمان إلى الساحة الكروية من جديد، والاهتمام بتطوير اللعبة في مختلف أنحاء المملكة.