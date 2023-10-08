الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لجنة الحكام باتحاد الكرة تصادق على نتائج اختبارات الترقية

حكام الكرة
ترقية حكام كرة القدم
عمان - الغد - صادقت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، على نتائج اختبارات الترقية لحكام الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى الحكام المستجدين.اضافة اعلان
وأفرزت نتائج الاختبارات عن ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثانية إلى الأولى: أحمد راضي، محمود أبو صبيح، محمد بني هاني، حمزة العديلي، عمر سلمان، أحمد الحتو، مروان إسماعيل، يوسف الشمايلة، علي الهنداوي، وبهاء الدين عويدات.
كما تم ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثالثة إلى الثانية: ليث الطراونة، هيثم فريحات، زيد الشاعر، معاذ الدراوشة، محمود نوح، نادر يوسف، مؤيد الحلبية، محمد الشرعة، ياسمين سلامة، وهيا المجالي.
في المقابل، تم اعتماد دفعة حكام 2021 بعدد 53 حكما (ساحة ومساعدين) من حكم مستجد إلى الدرجة الثالثة: عمر عرفة، عبدالله حسنين، محمد وائل، يزن سعادة، عبدالله أبو غزلة، أحمد الهشلمون، معاذ الصبح، محمد أبو حماد، هارون العبادي، موسى العبادي، علي حسونة، صالح النعيم، علي الشلقان، معاذ قاسم، عمار الحليمي، محمد البشتاوي، محمد الزعبي، محمود بني هاني، عثمان مروان، عمر حرزالله، علي القواسمة، ثائر عبيدات، أحمد العطار، أحمد مرشود، زكريا الزواهرة، مؤمن عقل، محمد فازع، ميسرة عدنان، ماهر مشاقبة، عبد الرحيم كافيه، منذر عطية، يزن عاطف، مروان الزواهرة، ناهدة البوات، إسراء الجبارات، صبرية المرادات، إخلاص الشرعة، شهد الفواعير، مرح الحسون، بيان زكارنة، رؤيا العطارنة، نور العبداللات، براء الدغمي، عنود محيسن، صهيب خزاعلة، نايف ادريسات، إبراهيم الشرفات، خالد خزاعلة، فيصل شويعر، أحمد خوالدة، محمد شويعر، المثنى حسين، ومحمد طوافشة.
وتأتي الاختبارات في إطار رؤية الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي، تمهيداً لاختيار الأفضل منهم للانخراط في المجال التحكيمي.

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