الأحد 03 أيلول 2023
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لقاءان في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد اليوم

لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة (الغد)
لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة (الغد)
 تشهد صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب اليوم، مباراتين في الجولة السادسة من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا القوقازي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء. اضافة اعلان
وتستكمل لقاءات الجولة السادسة يوم غد، بإقامة مباراتين قويتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والسلط عند الساعة الثامنة مساء. 
وكانت لقاءات الجولة الخامسة، شهدت فوز فريق السلط على العربي بنتيجة 27-26، وفوز فريق الأهلي على الكتة بنتيجة 34-29، وفوز فريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 28-19، وفوز فريق الحسين على فريق القوقازي بنتيجة 30-28.
ويذكر أن فريقا السلط والأهلي يتصدران الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء بعدهما فريقا العربي والحسين برصيد 6 نقاط لكل فريق، ثم فريقا الكتة وكفرسوم برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم فريقا القوقازي ويرموك الشونة من دون نقاط.
ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة. 
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم الإثنين المقبل، وذلك عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب. 
التعامرة في صدارة الهدافين 
تصدر لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد بعد الجولة الخامسة برصيد 38 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 37 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 36 هدفا، ثم لاعبا فريقا السلط والعربي  عيسى قطيشات ويزن فتح الله برصيد 32 هدفا، ثم لاعب فريق الأهلي خالد عزالدين برصيد 31 هدفا. 
ويذكر أن اتحاد اللعبة يخصص جائزة مالية تسلم إلى هداف الدوري مع ختام المنافسات، والهدف منها رفع روح المنافسة بين اللاعبين. 
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