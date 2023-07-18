لمار تتقلد "برونزية" روما.. و"الجمباز" يقيم دورة التدريب

خالد تيسير العميري

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أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي، لمار الحوامدة، الميدالية البرونزية في بطولة كأس روما الدولية، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة "أوستيا" الإيطالية، وسط مشاركة 345 لاعبة يمثلن 20 دولة بمختلف الفئات العمرية.وشاركت لمار بالعديد من البطولات العالمية منذ بداية العام الحالي، أبرزها بطولة كأس جمناستيكا الدولية، التي أقيمت في الإمارات خلال آذار (مارس) الماضي، وتقلدت فيها الميدالية البرونزية، إضافة إلى حصولها على المركز الرابع في بطولة كأس الإمارات باستخدام "الصولجان".مشاركات الحوامدة لم تتوقف عند حاجز البطولتين، بعدما سبق لها خوض تحد بصعوبات كبيرة في بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الرابعة، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، فضلا عن المشاركة بالمعسكر التدريبي لمخيم الجمباز الإيقاعي، والذي أقيم مع مدربين متخصصين في ألمانيا. ورغم صغر سنها (12 عاما)، إلا أن اللاعبة لمار الحوامدة ما تزال تطلق العنان لطموحاتها بتمثيل الجمباز الأردني في أكبر المحافل الرياضية (دورة الألعاب الأولمبية 2028)، في ظل تواجدها مع مدربتها الروسية انستازيا زاكريوسكايا، التي تبنت موهبتها بشكل كبير، كونها لاعبة سابقة وتنقل خبراتها لها، وبما يساعدها على التطور السريع وضمن خطوات مدروسة.إلى ذلك، أعلن اتحاد الجمباز عن تنظيم دورة تدريب مستجدين (ذكور وإناث) يومي الجمعة والسبت 4 و 5 آب (أغسطس) المقبل، في مقره مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية".وسيحاضر في الدورة، الدكتور جاد مزاهرة وخليل القواسمة والخبيرة الهولندية مونيك زوارثويد، حيث سيتم اختيار بعض المشاركين وتنسيبهم لحضور دورات تدريب دولية، علما بأن رسوم التسجيل بالدورة تبلغ 100 دينار للمشاركين من القطاعات كافة، و75 دينارا لطلبة الجامعات.