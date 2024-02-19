الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لمسات استثمارية تجعل العقبة وجهة لمعسكرات الفرق المحلية والأوروبية

تدريب سابق لفريق الفيصلي على شواطئ العقبة - (ارشيفية)
تدريب سابق لفريق الفيصلي على شواطئ العقبة - (ارشيفية)
 يرى الكثيرون من خبراء رياضة كرة القدم والمتابعين، أن مدينة العقبة يمكن أن تكون وجهة مفضلة للأندية الأوروبية في فصل الشتاء، لو امتلكت بنية تحتية من الملاعب والمدرجات ومتطلبات التدريب الحديثة والمتقدمة.اضافة اعلان
ويأتي هذا الرأي، بسبب الطقس المتميز والنموذجي لهذه المدينة في فصل الشتاء، والذي يجعل منها وجهة مفضلة لمنتخبات وأندية كرة القدم المحلية والأجنبية، لو حظيت باستثمار حقيقي في الجانب الرياضي، خاصة فيما يتعلق بملاعب كرة القدم المزروعة بالعشب الطبيعي، وذات الأرضية المستوية بعيدا عن الحفر والمطبات التي تتصدر ملاعبنا في الفترة الحالية.
ويؤكد متحدثون أن العقبة بإمكانها إقناع فرق أوروبية معروفة في كرة القدم، بتغيير وجهة معسكراتهم الشتوية من دول الخليج إلى مدينة العقبة، لجمالية الطقس وملاءمته لمثل هذه المعسكرات، شريطة أن تتوفر البنية التحتية الجيدة للملاعب، مؤكدين أن ذلك يخدم الكرة الأردنية ويروج أيضا سياحيا للأردن، وتحديدا مدينة العقبة، ما يشجع السياح في مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المدينة الجميلة.
وتمنى متحدثون لـ"الغد"، أن يتم استثمار الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا الأخيرة، في إقناع المؤسسات الحكومية والخاصة في تبني هذا المشروع، والتوجه لبناء مدينة رياضية متكاملة في العقبة، تضم ملعبين أو ثلاثة ملاعب، ومدرجات وغرف غيار، وأدوات تدريب، بحيث يستطيع أي فريق الدخول في المدينة الرياضية والقيام بتدريباته ومبارياته، من دون الحاجة لإمدادات أخرى.
ويرى رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش، أن الوقت الآن ملائم لطرح إنشاء مدينة رياضية متكاملة في العقبة، قادرة على استقبال المباريات والتدريبات والمعسكرات التدريبية خلال فصل الشتاء بظروف مثالية وبيئة مناسبة.
وأكد درويش طرحه لهذه الفكرة في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية، خلال اجتماعه مع اتحاد الكرة، لإدراكه أهمية هذه الخطوة التي تجعل من العقبة وجهة مفضلة للأندية والمنتخبات سواء الأردنية أو الأجنبية، ولقناعته بأن طقس العقبة شتاء، قادر على جذب أكبر الفرق في أوروبا.
وكشف رئيس نادي شباب العقبة، عن حادثة كان شاهدا عليها، عندما كان هناك مشروع لثلاثة أندية رومانية لكرة القدم، لإقامة معسكر تدريبي في مدينة العقبة، قبل أن تصطدم رغبتها، بغياب الملاعب العشبية المناسبة، والتي كانت مطلبا ضروريا لتنظيم هذا المعسكر الذي لم يقم بسبب غياب الملاعب.
وأضاف "تحدثت مع أكثر من مسؤول في العقبة خلال الفترة الماضية، واقترحت عليهم هذا المشروع الذي يسهم في تغيير وجهة فرق أوروبية من الخليج العربي إلى العقبة، لو تم الاستثمار في هذا المشروع الذي ما يزال في مصاف الأحلام في ظل عدم الجدية في تطبيقه".
ولفت درويش إلى أن هناك أندية أوروبية في كرة القدم، تهرب من برد بلادها، وتتجه إلى دول الخليج لإقامة معسكرات تدريبية شتوية، حيث تجد في هذا الطقس بيئة مناسبة للتدريبات، فيما تعد مدينة العقبة وطقسها أجمل وأكثر ملاءمة لمثل هذه المعسكرات، لو توفرت البنية التحتية المناسبة.
بدوره، أكد نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمدرب الحالي حاتم عقل، أن مشروع إقامة بنية تحتية لملاعب كرة القدم في العقبة، طرح منذ سنوات طويلة، واعتقد أن الراحل محمود الجوهري وعندما تولى تدريب المنتخب الوطني، اقترح أن يتم بناء مدينة رياضية متكاملة في العقبة، لاستضافة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في فصل الشتاء، بدلا من إنفاق مبالغ مالية كبيرة في البحث عن معسكرات خارجية.
وقال "لابد من استثمار إنجاز النشامى في آسيا، في تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مناطق المملكة، وخاصة مدينة العقبة التي تعد بيئة مثالية لاستضافة معسكرات فرق أوروبية تبحث عن الطقس الدافئ والبنية التحتية الجيدة القادرة على استضافة تدريباتها".
وتمنى عدد من المشجعين، أن يتم المباشرة فورا، بمشروع وطني يجعل من العقبة وجهة مفضلة لفرق أوروبية تبحث عن الدفء في فصل الشتاء، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مجرد إقامة مباريات دوري محلي في العقبة تجعلهم يتدافعون للسفر إلى ثغر الأردن الباسم لتشجيع فريقهم واستثمار ذلك في رحلة سياحية.
وتفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم يملك رؤية في هذا الموضوع، ولكنه يحتاج إلى تعاون ومساعدة مختلف الجهات، خاصة منطقة سلطة إقليم العقبة ووزارة الشباب والجهات ذات الصلة، لتجسيد هذا المشروع الرياضي السياحي الكبير والمهم.
يشار إلى أن عددا من دول الخليج، وخاصة دولة قطر، تنشط في هذه الفترة في استضافة معسكرات تدريبية لأندية عالمية، مثل بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشيستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأندية العالمية التي تبحث عن طقس دافئ ومثالي، وملاعب قادرة على استضافة تدريباتها، وهو أمر يتوفر في الخليج، فيما يتوفر في العقبة الطقس المثالي بانتظار الملاعب الجاهزة.
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