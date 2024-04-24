الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمر صحفي للحديث عن البطولة العربية للروبوت

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ملصق البطولة
عمان - الغد - تعقد الجمعية العربية للروبوت، ومقرها العاصمة عمان، عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس مؤتمرا صحفيا في فندق الكمبنسكي، وذلك للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة العربية الخامسة عشرة، التي تنطلق اعتبارا من يوم السبت المقبل، والتي تشهد مشاركة أكثر من 400 لاعبا لاعبة من دول (الكويت، قطر، الإمارات، عمان، اليمن، مصر، تونس، المغرب، ليبيا، إلى جانب الأردن).اضافة اعلان
ويتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس الجمعية العربية الدكتور اسماعيل ياسين، ونائب رئيس الجمعية المصري المهندس أيمن قباني، ومدير البطولة الدكتور أسامه الأسمر.
البطولة التي تقيمها الجمعية العربية للروبوت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحظى برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مثلما تم تشكيل لجنة الطعون الاعتراضات برئاسة المصري أيمن قباني وعضوية الأردني أسامه الأسمر، ورئيس لجنة الحكام في البطولة الأردني خالد مراشدة.
واشتمل منافسات البطولة على مسابقة جمع الكرة، ومسابقة تتبع الخط، ومسابقة السومو، ومسابقة الابتكار.
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