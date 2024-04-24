مؤتمر صحفي للحديث عن البطولة العربية للروبوت

ويتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس الجمعية العربية الدكتور اسماعيل ياسين، ونائب رئيس الجمعية المصري المهندس أيمن قباني، ومدير البطولة الدكتور أسامه الأسمر.
البطولة التي تقيمها الجمعية العربية للروبوت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحظى برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مثلما تم تشكيل لجنة الطعون الاعتراضات برئاسة المصري أيمن قباني وعضوية الأردني أسامه الأسمر، ورئيس لجنة الحكام في البطولة الأردني خالد مراشدة.
واشتمل منافسات البطولة على مسابقة جمع الكرة، ومسابقة تتبع الخط، ومسابقة السومو، ومسابقة الابتكار.