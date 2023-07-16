الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مؤتمر صحفي لمباراتي "السوبر" الخميس

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الاتحاد الأردني لكرة القدم
يعقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الساعة 12 ظهرا يوم الخميس المقبل، في قاعة المركز الإعلامي لستاد عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتي كأس السوبر، والتي تجمع الفيصلي – بطل الدوري الأردني للمحترفين للموسم الماضي، والوحدات -حامل لقب كأس الأردن للموسم السابق.اضافة اعلان
ويظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يتحدث المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد عند الساعة 12:45 ظهرا.
وتتولى قناة الاتحاد على "يوتيوب" (اضغط هنا) البث المباشر للمؤتمر الصحفي.
ويواجه الفيصلي نظيره الوحدات في اللقاء الأول من كأس السوبر، عند الساعة الثامنة مساء الجمعة 21  من تموز(يوليو) الحالي، على ستاد عمان الدولي، على أن تتجدد المواجهة بالتوقيت ذاته، مساء الجمعة  28 من تموز(يوليو) الحالي على الملعب ذاته.
وحسب التعليمات، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل. وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، اعتمدت نظاما جديدا لكأس السوبر، حيث يلتقي بطل دوري المحترفين مع حامل لقب الكأس للموسم السابق، بمواجهتين ذهابا وإيابا، قبيل انطلاق بطولة الدوري الأردني للمحترفين في الثالث من آب(أغسطس) المقبل.
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