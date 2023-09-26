مؤشرات تصاعدية لمنتخب سلة الناشئين بالكأس الآسيوية رغم الهفوات الفنية

خالد تيسير العميري

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أسدل الستار على منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوز المنتخب الأسترالي على نيوزيلندا (79-76) وتتويجه بلقب البطولة التي اختتمت في "الدوحة" للمرة الثالثة تواليا وفي تاريخه، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الصين، التي حلت ثالثة بفوزها على الفلبين (87-59).واستقر المنتخب الوطني في المركز الثامن بخسارته أمام قطر (75-97)، والتي جاءت في المركز السابع، وحلت اليابان بالمركز الخامس بفوزها على إيران (73-71).وخاض "صقور الناشئين" 7 مباريات في البطولة القارية، محققا الفوز في 3 مباريات على منتخبات البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وماليزيا (70-64)، فيما خسر 4 مباريات أمام منتخبات، نيوزيلندا (45-119) وأستراليا (50-117) واليابان (58-72) وقطر (75-97).وخطفت منتخبات، أستراليا ونيوزيلندا والفلبين والصين، بطاقات التأهل الأربع المتبقية لإكمال عقد الفرق المشاركة بنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024.وسبق للمنتخب الوطني المشاركة في نسختين سابقتين من البطولة الآسيوية، حيث حل ثامنا في نسخة العام 2009 بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا، فيما استقر عاشرا في الترتيب العام بمشاركته الثانية العام 2013 بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وتشكل عودة المنتخب الوطني للمشاركة القارية بعد انقطاع 10 أعوام، والتواجد ضمن الثمانية الكبار لقارة آسيا، حدثا مهما، خاصة وسط التوقعات بالعودة إلى سلم التصنيف الدولي، الذي يغيب عنه "صقور الناشئين" منذ سنوات طويلة.وغاب لاعبو المنتخب الوطني عن الجوائز الفردية والفريق المثالي للبطولة، حيث حصل لاعب نيوزيلندا أوسكار جودمان على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وتواجد أيضا في الفريق المثالي (All-Star) إلى جانب زميله لاتشلان كريت والأسترالي هنري سيويل والصيني بويوان تشانغ والفلبيني كيفر ألاس.قراءة فنيةيرى متابعون أن خسارة المنتخب في أكثر من مباراة في البطولة القارية، لم تكن مقياسا نهائيا على حال المنتخب، الذي قدم عروضا أنيقة تعكس حجم التحضيرات الجيدة التي خضع لها على مدار نحو 4 أشهر من الإعداد، قياسا بحجم الإمكانيات المتاحة، مع تأكيد إخفاق المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعديه صهيب فراش والإسباني فرانشيسكو ألفاريز في إنجاز المهمة، والأخير انتهى عقده مؤخرا ولن يتم التجديد له وفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، بعد فشله في الصعود بمنتخب السيدات إلى نهائيات المستوى الآسيوي الأول.وينتظر أن يقدم الصربي تقريره الفني للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، من أجل دراسته وتقييم المشاركة، خاصة وأن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، هل بقي في جعبة ماركو شيء جديد يقدمه للمنتخب الوطني؟. فخسارة مباريات اليابان وقطر جاءت مع عشوائية اللعب وعدم المرونة في وضع الخطط للحد من خطورة مفاتيح قوة المنافسين، كما عانى المنتخب رغم كثرة فترات الإعداد من عدم توفر صيغة تفاهم بين اللاعبين، فعزف كل منهم وحده، ليأتي اللحن نشازا لم يطرب أحدا في بعض المباريات.ورغم ذلك، يسود تفاؤل كبير داخل أروقة اتحاد كرة السلة، حول إمكانية الاستثمار بعناصر المنتخب الوطني للناشئين، لتشكيل نواة للمنتخب الأول للرجال على المدى القصير، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين لم يبخلوا في عطائهم وكانوا على قدر المسؤولية، وبرهنوا على إمكانياتهم الكبيرة، التي تحتاج للمزيد من الصقل والاهتمام.أرقام من البطولةسجل المنتخب الوطني 445 نقطة في 7 مباريات وبمعدل 63.5 نقطة، فيما استقبلت سلته 572 نقطة بمعدل 81.7 نقطة لكل مباراة وبفارق (-127)، فيما بلغ متوسط فاعلية الفريق 58.1، وبلغ معدل المتابعات 43.1 ومعدل التمريرات 12.9 ومعدل سرقة الكرة 6.6 ومعدل البلوك شوت 3.9 ومعدل ارتكاب التيرن أوفر 24.4.وبلغت نسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 44.1 % (138 من 313) و26.7 % من خارج القوس (24 من 90) و60.6 % من خط الرميات الحرة (97 من 160)، فيما بلغت نسبة التسجيل العام 40.2 % (162 من 403).وفي الإحصائيات الفردية للاعبين، يعد اللاعب عمر حجازي الأعلى فاعلية بين لاعبي المنتخب الوطني بـ 19.9، يليه فيصل الشوا بمعدل 7.5 ومحمد آدم بـ 6.4، كما يعد حجازي هداف المنتخب الوطني في البطولة القارية بمعدل 16.3 نقطة، يليه سند غزال بمعدل 7.3 نقطة، ثم عبدالمجيد شديفات بمعدل 6.6 نقطة.ويبرز عمر حجازي في المتابعات أيضا بمتوسط 8.3 متابعة لكل مباراة، ويأتي كريم الجيبات ثانيا بمعدل 4.7 متابعة، وسند غزال ثالثا بمعدل 4.6 متابعة، في الوقت الذي يعتبر فيه صانع الألعاب عمر بشير أفضل ممرر بمعدل 3 تمريرات، يليه حمزة شعبان بمعدل 2.7 تمريرة حاسمة، ويأتي عمر حجازي ثالثا بمعدل 2.1 تمريرة.ويعتبر كريم الجيبات أكثر لاعبي المنتخب الوطني خوضا للدقائق في البطولة بمتوسط 27.2 دقيقة لعب في 7 مباريات، فيما يعتبر محمود دياب الأقل مشاركة بمتوسط 5 دقائق لعب في 5 مباريات خاضها مع الفريق.