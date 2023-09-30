السبت 30 أيلول 2023
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"مؤقتة القوى" تفاضل بين موقعين لاستضافة اختراق الضاحية العربية

عدد من اللاعبات خلال منافسات بطولة اختراق الضاحية التي أقيمت في نادي البشارات العام 2019 -(أرشيفية)
عدد من اللاعبات خلال منافسات بطولة اختراق الضاحية التي أقيمت في نادي البشارات العام 2019 -(أرشيفية)
 تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، استضافة بطولة اختراق الضاحية العربية، في ملعب البشارات للغولف، أو منطقة البحر الميت، بعد أن نجحت في كسب حق الاستضافة خلال اجتماع الاتحاد العربي الذي عقد على هامش البطولة العربية لألعاب القوى في سلطنة عمان.اضافة اعلان
وستقام البطولة خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، لفئات الرجال لمسافة 12 كم، النساء 8 كم، الشباب 8 كم، الناشئون والناشئات لمسافة 6 كم.
وأكد رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة، أن اللجنة اجتمعت مؤخرا، لمناقشة بدء التحضيرات لاستضافة بطولة الضاحية العربية، ودراسة إقامتها في ملعب البشارات للغولف، الذي سبق وأن استضاف بطولة العالم لاختراق الضاحية، والذي يتمتع بمساحة مناسبة ومسار مناسب وأروقة مثالية، مضيفا أن اللجنة تواصلت مع إدارة المكان، وقامت بزيارة ميدانية برفقة عدد من حكام اللعبة".
وأضاف رحاحلة في صريحات لـ"الغد": "راعينا موعد إقامة البطولة والتي ستقام في أجواء شتوية، ما جعلنا نقترح أيضا إقامتها في البحر الميت، وتواصلنا مع عدد من أندية اللعبة المتواجدة هناك، لاختيار المكان المناسب، وسيكون لدينا اجتماع خلال الفترة المقبلة، لدراسة الخيارين بأدق التفاصيل، وسنحدد مكان وزمان البطولة وإعلام الاتحاد العربي لألعاب القوى بشكل رسمي، قبل تشكيل لجان البطولة، واستقطاب الرعاة، وتوفير أشكال النجاح كافة، في استضافة الحدث الذي يقام في عمان بعد غياب طويل".
وحول آلية تشكيل المنتخب الوطني لاختراق الضاحية لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، أجاب رحاحلة: "اتفقنا على إقامة البطولة المفتوحة لاختراق الضاحية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي ستكون تحت عدسة الرصد من قبل اللجنة الفنية ومدربي المنتخبات الوطنية، لاختيار أفضل العناصر لجميع الفئات، بهدف تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية".
وتابع: "تمت خلال الاجتماع مناقشة استراتيجة وخطة اللجنة المؤقتة للعام 2024، وقررنا إقامة بطولة الواعدين في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وبعدها بأيام سنقيم البطولة المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة، ثم سنتفرغ لبطولة اختراق الضاحية المفتوحة، والتي ستكون بمثابة جواز سفر للاعبين واللاعبات، لدخول صفوف المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية الرابعة والعشرين، ونتوقع مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات لمختلف الفئات، وتنافسا محتدما لبلوغ المراكز الأولى والوصول إلى صفوف المنتخب الوطني لهذه المسابقة.
ويذكر أن آخر بطولة عربية استضافها اتحاد ألعاب القوى، كانت بطولة اختراق الضاحية العربية على ملعب البشارات، في كانون الثاني (يناير) من العام 2019، بمشاركة 14 دولة عربية، وتوجت المنتخبات الوطنية وقتها بـ3 ميداليات برونزية، تحققت الأولى من خلال فريق الناشئات الذي مثلته اللاعبات هبة عمر ولويل، حنان العشوش، آيات المرادات، زينب الجعارات، نسيبة العشيبات وهيا اليعاقبة، والثانية لفريق الشابات الذي مثلته كل من: بيان موسى، شيرين الجعارات، رانيا الحوساني، فرح الراعي، إسراء الرميلات وحنان نصار، والثالثة لفريق الشباب الذي مثله كل من: عبدالله المليفي، سند الحسين، علي الجعارات، فريد الصقار، أحمد الجعارات، وعبدالله سلامة.
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