مائدة مستديرة أردنية نرويجية لتطوير الكرة النسوية

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اجتمع سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، بمسؤولي الاتحاد النرويجي، على هامش حضوره مباراة المنتخب الوطني مع مضيفه النرويجي التي أقيمت مساء الخميس الماضي.الاجتماع الذي حضره ولي العهد النرويجي هاكون ماجنوس، إلى جانب رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس ومسؤول وزارة الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك والأمين العام للاتحاد النرويجي كارل بيتر لوكن والأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، أقيم في ملعب “أوليفال”، وتناول الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز وتطوير كرة القدم لليافعين والفتيات.الاجتماع كان بمثابة مائدة مستديرة، لمناقشة اتفاقيات سابقة تتعلق بالدعم النرويجي لكرة القدم النسوية في الشرق الأوسط، وكيفية تفعيلها لما يخدم كرة القم النسوية في الأردن.وكانت النرويج من الدول الداعمة لكرة القدم النسوية في الأردن خلال السنوات الماضية.وقالت كلافينيس حول الاتفاقيات في تصريحات لموقع الاتحاد النرويجي: “يمكن لكرة القدم أن تلعب دوراً كبيراً بالنسبة للأطفال والشباب. نرى ذلك في وطننا، ونراه أيضا في بلدان أخرى.وأضافت: “يهدف مشروعنا في الأردن إلى تقليل التوترات بين اللاجئين السوريين، من خلال منح الأطفال حياة يومية نشطة، إضافة إلى ذلك ركزنا بشكل خاص على منح الفتيات الفرص نفسها التي يتمتع بها الأولاد. في الواقع، تحدث كرة القدم فرقاً كبيراً في الأردن وفي الشرق الأوسط”. معًا يمكننا أن ننجز الكثير، ومعًا يمكننا أن ننجز المزيد لضمان حصول الأطفال والشباب على الحق في اللعب والترفيه”.وتابعت: “نرى من خلال مشاريعنا الدولية أن كرة القدم للأطفال في بيئة آمنة، يمكن أن تتحدى الأحكام المسبقة وتحفز التنمية الذاتية للأطفال وتكون ساحة مهمة تساعد على تقليل التوترات في مناطق الصراع”. ويتماشى هذا النهج مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تؤكد أن لجميع الأطفال الحق في اللعب وأوقات الفراغ”.وعبر تمويل من وزارة الخارجية، يقوم الاتحاد النرويجي لكرة القدم ببناء 18 ملعبًا، تقدم التدريب اللازم لـ200 شخص في الأردن، وفقا لما ذكرهموقع الاتحاد النرويجي.وعن الاتفاقية قالت سمر نصار: “نود أن نعرب عن امتناننا للنرويج ممثلة في الديوان الملكي والحكومة النرويجية والاتحاد الوطني لكرة القدم، على دعمهم الثابت للأردن ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. إن المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها على مر السنين لعبت دوراً مركزياً في دعم المجتمعات المحلية وتمكين الشباب وتعزيز كرة القدم النسائية في المنطقة، كل ذلك في إطار هدفنا المشترك المتمثل في توفير فرص متساوية للجميع”.من جانبه، عبر كرافيك عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكروي المهم الذي يظهر الالتزام الدولي الكبير للاتحاد النرويجي، وقال: “يظهر التعاون الدولي في كرة القدم والرياضة، كيف يساهم النرويجيون مثل الاتحاد الوطني لكرة القدم في تعزيز القيم والأهداف المهمة في السياسة الخارجية والتنموية النرويجية”. “يلعب الأردن دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ويساعد حدث اليوم على تعزيز ومواصلة تطوير الشراكة الجيدة والنشطة للغاية بين الأردن والنرويج”.