ماهر إسماعيل.. من حارات البقعة إلى ميادين التدريب القطرية

مصطفى بالو

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يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.نقف في محطتنا الجديدة، عند المدرب الوطني ماهر إسماعيل، المدافع "الوتد" في الزمن الجميل للبقعة والجزيرة واليرموك، والمدرب المجتهد الذي يواصل رحلة الإبداع في "صناعة" المواهب القطرية من خلال نادي الشيحانية.البقعة.. انطلاقة قويةبدأ إسماعيل مداعبة الكرة في حارات مخيم البقعة ومدارس وكالة الغوث، ووجهه مدرسو التربية الرياضية شحدة النشاش وعبدالله النشاوي وحالد الحباري إلى نادي البقعة، وتميز في دوري المدارس ومثل فيها منتخب مدارس الوكالة لشمال عمان برفقة اللاعبين المميزين حاتم عقل وحسونة الشيخ.وقال إسماعيل: "دخلت أبواب نادي البقعة العام 1986، وتدرجت في فرق الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 سنة، تحت إشراف المدربين خالد الحباري، تحسين الرقب، موسى الدبس، وزياد أبو حية، حتى وصلت إلى الفريق الأول في الموسم 1993-1994".وزاد: "لعبت بالفريق الأول وأنا ابن 16 ربيعا، تحت قيادة المدرب العراقي داوود العزاوي، بتنسيب من المدرب محمد أبو العز، كانت الفترة الذهبية لفريق البقعة، لعبنا في فترة الظروف الصعبة من دون مقابل، وشغلت وقتها مراكز عدة، منها قلب الدفاع والظهير الأيمن والارتكاز ووسط الملعب، ودافعت عن ألوان البقعة لـ17 عاما، ورافقته برحلة الصعود من الدرجة الأولى والتميز بين الكبار في الدوري الممتاز".وأوضح : "عانينا من ظروف عدم الاستقرار الإداري والمالي في البقعة، ما جعلنا نترنح على حبل الهبوط للمظاليم والعودة للممتاز، وشاركته الظفر بلقب دوري الدرجة الأولى مرتين ووصافته 4 مرات، وتخلل هذه الفترة تنظيم اتحاد الكرة أول بطولة خماسي، ووصلنا بالبقعة إلى النهائي أمام الفيصلي، ورضينا بالوصافة العام 1997، وكانت فترتي الذهبية عندما تعاقد البقعة مع المدرب عيسى الترك 2001، والذي قادني ورفاق الزمن الجميل إلى أول ثبات بين الكبار في تاريخ النادي، ووقفنا بالمركز الخامس على سلم الترتيب بفارق نقطة عن الرمثا الذي حل رابعا، وبالعام ذاته وصلنا إلى نهائي مسابقة الدرع".وبين المدافع الشرس: "تميز البقعة في الموسم 2000-2001 بوجود كوكبة من اللاعبين المحليين أمثال رياض الدقس، عادل عبد النبي، خضر بدوان، سفيان جروان، خالد فالح، إسماعيل جرامنة، غازي أبو جميعان، وليد عبدالرحمن وحارس المرمى تركي صوالحة، وغيرهم من النجوم المؤثرين، إلى جانب العراقي سمير كاظم والسوري بشار سرور، وكانوا رفاق الدرب في الزمن الجميل لكرة البقعة".محطات مميزةوعن محطاته مع الفريق المحلية، يقول: "انتقلت إلى نادي الجزيرة في الموسم 2004، وتدربت تحت قيادة الراحل عزت حمزة ومساعده حلمي طه، ولعبت معه موسمين، في الأول شاركته العودة إلى مكانهم الطبيعي بين الكبار، والثاني لعبنا في منافسات الممتاز، وزاملت النجوم المميزين معتز الريشة، مراد عوينة، محمد بدوي، عامر عدس، عامر عقل، سامر كيالي، أمجد أبو طعيمة".وأردف: "بعدها انتقلت إلى اليرموك العام 2006، تحت قيادة عيسى الترك ومساعده خلدون عبدالكريم، ونجحنا ورفاقي في الثبات بالدوري الممتاز، واستمريت للموسم الثاني تحت قيادة العراقي ثائر جسام، وقدمنا مباريات كبيرة، وتوجنا بلقب الدرع على حساب الوحدات بعد الفوز بنتيجة 1-0، وأعتبرها من أجمل المحطات تبعا لاجتهاد إدارة النادي في تطويع الظروف المالية الصعبة".وحول محطاته الاحترافية، أجاب: "كانت أولى محطاتي الخارجية في الشرطة الإماراتي العام 2007، وكانت أجمل مبارياتي أمام الجزيرة الذي كان يضم أبرز النجوم مثل، علي حصيف، راشد عبدالرحمن، سبيت خاطر، ديالو، إبراهيم دياتيه، ومنه انتقلت إلى صفوف النهضة العماني العام 2008، وفي الموسم التالي انتقلت إلى صفوف العروبة اليمني الذي شاركته التتويج بلقب الدوري".وبعد التجارب المحلية الطويلة، وبلوغه من العمر 34 عاما، اتخذ إسماعيل قرار الاعتزال في الموسم 2011، وودع الملاعب في مباراة اعتزال ضمت نجوم الكرة الأردنية والفيصلي على ملعب البترا، وقاد تلك المباراة رفيقه في الشرطة الإماراتي الحكم الدولي سلطان عبدالرزاق، بحضور الدولي العراقي سمير كاظم الذي كان يرأس نادي القوة الجوية".وشارك إسماعيل فريق أمانة عمان التتويج بدوري الشركات في أكثر من مرة، وفاز معه بلقب منافسات الخماسي بطولة صدام حسين بالعراق، بعد تخطي عقبة المنتخب العراقي بفارق ركلات الترجيح، والذي ضم وقتها نجوم العراق راضي شنيشل، حبيب جعفر، خليل علاوي.وعن أكثر اللاعبين إزعاجا وأجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته لاعبا، قال إسماعيل: "كنت دائما ما أكلف بمراقبة أخطر اللاعبين، ولعل أكثرهم إزعاجا لاعب الفيصلي حسونة الشيخ، ولاعب الوحدات رأفت علي، ومن أجمل الأهداف التي سجلتها ذلك الذي أحرزته في مرمى حارس مرمى الأهلي العملاق محمد أبو داوود في إياب الموسم 1995، عبر تسديدة صاروخية من منتصف الملعب، وآخر مشابه في مرمى حارس الفيصلي لؤي العمايرة".وحول رحلته مع المنتخبات الوطنية، رد إسماعيل: "كان لي شرف الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية، حيث لعبت لمنتخب الشباب تحت قيادة المدرب القدير أحمد أبو شيخة، وانضممت للمنتخب الأولمبي تحت قيادة المدربين الراحلين محمد أبوالعوض وعزت حمزة، وتم تسميتي للمنتخب الوطني الأول من قبل الأرجنتيني كاروجاتي، إلا أنني لم أحظ بشرف مشاركته المباريات الرسمية".حلم التدريبووجد إسماعيل، أن عشقه الكبير لكرة القدم، ساعده في اقتحام مجال التدريب، وهو الحلم الذي رافقه خلال مسيرته الكروية، شارحا: "تسلحت بالعديد من الشهادات، وحصلت على رخص التدريب الآسيوية، وخضت العديد من الدورات التدريبية، منها دورة المحاضرين الآسيويين، ورخصة تدريب اللياقة البدنية، وحصلت على شهادات تدريبية من الاتحادين الهولندي والإنجليزي، وشاركت في العديد من الورشات التطويرية التي تستضيفها قطر، وتدرجت في مهامي من فرق الفئات السنية بالبقعة، ودربت بعدها فريق اتحاد جرش بالدرجة الثانية، وفريق بلعما بالدرجة الأولى، ثم خضت التجربة التدريبية الخارجية الأولى، كمدير فني للأهلي اليمني".وواصل: "عدت بعدها إلى الدوري الأردني من بوابة البقعة 2015، كمدير فني بمساعدة رياض الدقس وخالد عبدالفتاح، وقدمنا مباريات كبيرة، ولعل أبرزها الفوز على الوحدات بنتيجة 3-0، وفي الموسم ذاته فزنا على الفيصلي بنتيجة 1-0، ما منح لقب الدوري للوحدات رغم خسارته أمام الجزيرة في مباراة التتويج".وزاد انتقلت إلى التدريب في السعودية وتوليت الإدارة الفنية لقطاع الناشئين في حفر الباطن العام 2016، وحققت معه لقب دوري الدرجة الأولى، ووصيف كأس الأمير سلمان، وشاهدني المدرب السعودي القدير خالد القروني، الذي استقطبني لمساعدته في قيادة الفريق الأول، وكانت محطة مهمة استفدت منها، وحظيت بالتكريم من رئيس النادي ناصر هويد الشمري الذي دعمني كثيرا".واستطرد: "كنت أول مدير فني لفريق العقبة في دوري المحترفين، برفقة رائد الداوود ورياض الدقس ومحمد الخلايلة، ولم أستمر طويلا وعدت إلى فريق الباطن السعودي، وفقا لطلب رئيس النادي العام 2018، وتوليت إلإدارة الفنية لقطاع الناشئين مجددا، ولعل ما يثلج الصدر إشرافي على تدريب لاعبين ضمن فرق الباطن السنية، وهم: بدر ناصر الهويدي، طارق المطيري، محمد فريح الشمري، بسام الحريدي، محمد المطيري، ويوسف الشمري، وهم من أبرز نجوم دوري المحترفين السعودي حاليا".وبعد تلك النجاحات والتجارب التدريبية المميزة، توجه اسماعيل إلى قطر وقاد فريق العربي الناشئ للتتويج بلقب الدوري، وسط إشادة من المتابعين والمحليين، وشرح المدرب الطموح : "توليت الإدارة الفنية لفريق أم صلال في الموسم 2020، واستقطبني نادي الشيحانية في 2021، ضمن الجهاز الفني للفرق الناشئة، وما يزال في جعبتي الكثير من الطموحات التدريبية، وأعتز بالعمل إلى جانب نجوم ومدربين كبار في ناشئي الشيحانية، وتربطني علاقات مميزة في قطر".وعن كلمة السر في نجاحاته لاعبا ومدربا، قال إسماعيل: "بالتأكيد والدي أطال الله في عمره، ووالدتي رحمها الله من خلال الرعاية والتوجيه ودعم مسيرتي الرياضية، وتنضم إليهما زوجتي التي نظمت برنامجي اليومي، وسلحتني بالاستقرار النفسي للإبداع لاعبا ومدربا، وبالمناسبة ولدي كرم ابن 16 ربيعا، يسير على نهجي، ويمثل حاليا ناشئي السد ويحظى بالإشادة، وبنتي تهاني وسلمى مصدر الطاقة الإيجابية في حياتي الاجتماعية والرياضية".