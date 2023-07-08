مبابي يثير غضب سان جرمان.. والهلال مهتم بنجم إيطالي

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تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، عن طموحه وموقف فريق العاصمة الفرنسية من الفوز بدوري أبطال أوروبا، مهاجما إدارة النادي في ظب توقعات برغبته في الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد.وقال مبابي، خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ببساطة شديدة.. أنا لاعب تنافسي، عندما ألعب يكون ذلك من أجل الفوز. ولا يهمني مع من ألعب، ولا يهمني القميص الذي أرتديه، ولا يهمني أين ألعب".وأضاف: "لن أرضى أبدا سوى بالفوز، ولن أكون راضيا أبدا إلا بالفوز بدوري أبطال أوروبا. سأذهب في عطلة، وأقوم بإعادة ضبط نفسي، وأستعيد طاقتي، وأعود بالنهم الذي يعرفه عني الجميع".وتابع: "أنا دائما غير راض عن نفسي، لذلك لا يمكنني الإعجاب بما فعلته. هذا هو المفتاح الأول لفهم نفسي، لأن كل ما أفعله، أقول يمكنني القيام بذلك مرة أخرى وبشكل أفضل. لدي هذا الجوع للفوز".وواصل: "لا أريد أن أكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة. لهذا السبب يعتقد الناس أحيانا أنني متكبر. لا أخشى الفشل أيضا، إنه جزء من مسيرة اللاعبين، لكن لدي إيمان عميق بأنني ولدت للفوز وأريد أن أثبت ذلك للجميع".وأكمل: "لا أعرف ما الذي ينقص باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذا السؤال لا يوجه لي. يجب التحدث مع الأشخاص الذين يشكلون الفريق وينظمون القائمة ويبنون هذا النادي. أنا فقط أحاول القيام بعملي بأفضل طريقة ممكنة".وأردف: "كنت أفضل لاعب وأفضل هداف للعام الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي. يمكنني القيام بذلك بشكل أفضل. في بعض الأحيان في كرة القدم تواجه ما يسمى بالحد الأقصى، ولذلك هذا ليس سؤالا أكبر من أن يوجه لي، بل هو سؤال لأولئك الذين فوقي. توجد العديد من الأمور التي تجعلني أشعر بالفخر.. أولا الاستمرار في الفوز بالألقاب، هذا السبب الرئيسي الذي نلعب من أجله".واختتم: "سعيد بالحفاظ على مستواي، وقد حققت موسما سجلت فيه قرابة 50 هدفا. وهناك هالاند أيضا، وأعلم أن يمكنني تحطيم الرقم القياسي لموسم واحد الخاص بجوست فونتين وهو 53 هدفا".ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، لم تعجب هذه التصريحات غرفة ملابس باريس، حيث أرسل 6 لاعبين (بينهما اثنان منضمان حديثا) هذه التصريحات لناصر الخليفي رئيس النادي.وكتب أحد اللاعبين قائلا للخليفي "هذه إهانة للنادي".ويرى الخليفي أن كلمات مبابي صادمة، وتمثل انتهاكا لكل اللاعبين الحاليين والمدربين وجماهير النادي الباريسي، وقال الخليفي عندما قرأ التصريحات "إذا كان هذا ما يفكر فيه، فلماذا لا يرحل الآن؟".من جهة ثانية، توصل ناديا باريس سان جيرمان وريال مايوركا لاتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الكوري الجنوبي، لي كانج إن، للفريق الفرنسي مقابل 22 مليون يورو بخلاف المتغيرات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" أمس.وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سيوقع عقدا لمدة خمس سنوات بمجرد تبادل الناديين للوثائق المتعلقة بانتقال اللاعب.وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي للفريق الباريسي قبل انضمامه لمنتخب بلاده الوطني.وأصبح كانج إن أحد التدعيمات الجديدة للفريق بعد التعاقد رسميا مع كل من الأوروجوائي مانويل أوجارتي والصربي ميلان سكرينيار والإسباني ماركو أسينسيو.تحديد موعد تقديم ميسيسيتم تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا جديدا في صفوف إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 16 تموز (يوليو) الحالي، وفقا لما أعلنه النادي ورابطة الدوري الأميركي لكرة القدم.وأوضح النادي والرابطة في بيان صدر أول من أمس، أن الفعالية ستحظى بمران وخطابات وأمور أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.وسيقام حفل تقديم ميسي تحت اسم "The Unveil" في ملعب "DRV PNK Stadium" الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.ومن المتوقع أن يشهد الحفل أيضا تقديم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي لعب بجوار ميسي في برشلونة.وكان إنتر ميامي قد قدم الأسبوع الماضي مدربه الجديد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، إلا أنه لا يستطيع تولي منصبه في الوقت الحالي لعدم استكمال بعض الإجراءات الإدارية وبناء عليه سيقوم مواطنه خابيير موراليس بتدريب الفريق مؤقتا.الهلال يطارد زانيولوأكد تقرير صحفي أمس، أن نادي الهلال السعودي تحرك من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الذين يستهدفهم المدير الفني جورجي جيسوس.وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الهلال وجه أنظاره صوب نيكولو زانيولو، نجم وسط جالطة سراي التركي، لافتا إلى أن النادي السعودي جاهز لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو.وكان زانيولو قد انتقل من روما إلى جالطة سراي في شتاء 2023، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 15 مليون يورو.وأضافت الصحيفة أن جيسوس طلب بشكل مباشر التعاقد مع زانيولو، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي السعودي سيجتمعون قريبا مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة مطالبه.وختمت: "إذا انتهت عملية ضم زانيولو مقابل 35 مليون يورو، فسيحصل روما على 4 ملايين، وهي النسبة المنصوص عليها في العقد المبرم مع جلطه سراي".عرض سعودي لأمرابطحصل المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا، على عرض مميز للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو"، فقد قدم أهلي جدة، عرضا للحصول على خدمات أمرابط في الميركاتو الحالي.وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن أمرابط يفضل البقاء في أوروبا، على الانتقال إلى الدوري السعودي.وسبق أن أوضحت مجموعة تقارير، بأن الانتقال إلى الليجا يعد الهدف الأول لأمرابط، حيث يريد الانتقال لصفوف برشلونة أو أتلتيكو مدريد.وذكرت "فوت ميركاتو" أن أمرابط وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن الشروط الشخصية لعقده مع أتلتيكو، لكن الأخير لم ينفذ طلبات فيورنتينا بشأن قيمة الصفقة حتى الآن.وتوهج أمرابط مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وساهم في وصول أسود الأطلس إلى المربع الذهبي.ميسياس سقترب من ترك ميلانأفاد تقرير صحفي إيطالي، باقتراب أحد لاعبي ميلان من الرحيل عن الفريق والانتقال لصفوف تورينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البرازيلي جونيور ميسياس جناح ميلان، لم يعد جزءا من مشروع الروسونيري.وأضاف أن مسؤولي تورينو تواصلوا بنظرائهم في ميلان لبدء مناقشة صفقة محتملة؛ من أجل ضمه.وأشار الموقع إلى أن المحادثات بين الطرفين لا علاقة لها بويلفريد سينجو، الظهير الأيمن لتورينو والمرتبط بالانضمام لميلان.وختم: "ميسياس سيلتقي بأوربانو كايرو رئيس تورينو، في الأيام المقبلة، وسيتم شرح مشروع النادي للاعب البرازيلي".جدير بالذكر أن ميسياس شارك في 36 مباراة بقميص ميلان الموسم المنصرم، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.لوريس على رادار إنتربات الحارس الكاميروني أندريه أونانا، قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد من صفوف إنتر، ليبدأ النيراتزوري رحلة البحث عن البديل.وتشير العديد من التقارير الإيطالية إلى اقتراب مانشستر يونايتد من ضم أونانا، في صفقة تصل قيمته لقرابة 55 مليون يورو.وبدأ النيراتزوري البحث عن البديل ويضع عينه صوب الفرنسي هوجو لوريس البالغ من العمر 36 عاما.ويمتد عقد لوريس مع توتنهام حتى حزيران (يونيو) 2024، لكن فتح وصول الحارس جولييلمو فيكاريو من إمبولي، الطريق أمام رحيله عن توتنهام.وبحسب "فوت ميركاتو"، فقد رفع إنتر من وتيرة تحركاته لضم لوريس، الذي سبق وأن صرح في حزيران (يونيو) الماضي، بأنه وصل لنهاية حقبته مع توتنهام، وأنه يرغب في خوض تجربة جديدة.يذكر أن لوريس خاض 31 مباراة في جميع المسابقات رفقة توتنهام الموسم الماضي، استقبلت خلالها شباكه 45 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.برشلونة يحسم صفقة جديدةبات نادي برشلونة، على أعتاب الإعلان عن صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع تويتر "وقع أتلتيكو باراناينسي، كل العقود التي أرسلها برشلونة في صفقة فيتور روكي".وتابع "لا يتبقى سوى إعادة إرسال العقود من جانب النادي البرازيلي، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، الاتفاق المبدئي بين برشلونة وأتلتيكو باراناينسي، يشير إلى انضمام فيتور روكي في شتاء 2024، لكن البارسا يحاول تسريع قدوم اللاعب في الصيف، إلا أن هذا السيناريو ليس سهلا".يذكر أن برشلونة يواجه أزمة في قيد اللاعبين الجدد خلال الصيف الحالي، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.واختتم رومانو "تؤكد جميع الأطراف أن القيمة الإجمالية للصفقة (الرسوم الثابتة والمتغيرات) ستكون أعلى من 45 مليون يورو".تجديد عقد دي فرينجحت إدارة نادي إنتر ميلان في توقيع عقد جديد مع أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع خلال الصيف الحالي.وقال إنتر ميلان، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي: "يعلن النادي أنه توصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقد اللاعب ستيفان دي فري حتى العام 2025".وكان دي فري على رادار ريال مدريد وأتلتيكو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ونجح إنتر ميلان أيضا في تجديد عقد أليساندرو باستوني مؤخرا، لكنه خسر خدمات ميلان سكرينيار لصالح باريس سان جرمان عبر صفقة مجانية.يذكر أن دي فري خاض 38 مباراة مع إنتر ميلان في الموسم الماضي بمختلف البطولات، ونجح في إحراز هدف واحد.أونانا قريب من مانشستر يونايتداقترب الكاميروني أندريه أونانا، حارس إنتر ميلان، من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، التقى أونانا بمسؤولي مانشستر يونايتد، أمس الجمعة، في أمستردام، رغم عدم اتفاق الناديين على رسوم الصفقة.وأشارت الشبكة إلى أن إنتر يتمسك بالحصول على 60 مليون يورو، لكن عرض مانشستر يونايتد توقف عند 50 كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 5 ملايين.وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه أثناء إجراء الناديين للمفاوضات، نشر اللاعب الكاميروني صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" له في مدينة أمستردام.وذكرت أنها ليس مجرد رحلة عودة إلى المدينة التي عاش بها لسنوات أثناء اللعب مع أياكس، لكن أونانا التقى بمبعوثي مانشستر يونايتد هناك لمناقشة الشروط الشخصية لعقده مع الشياطين الحمر.دولبرج إلى أندرلختترك المهاجم الدولي الدنماركي فريق نيس الفرنسي للانضمام إلى أندرلخت البلجيكي لأربع سنوات، بحسب ما أعلن الناديان.وكان اللاعب البالغ 25 عاما وصل إلى نيس من أياكس الهولندي في آب (أغسطس) 2019، بصفقة بلغت 20.5 مليون يورو.وبعد تسجيله 11 هدفا في 23 مباراة في موسمه الأول، عاش دولبرغ موسمين صعبين وأعير في المنصرم إلى إشبيلية الإسباني بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر)، قبل إعارة ثانية إلى هوفنهايم الألماني لبقاي الموسم دون نجاحات تذكر.وبحسب مصادر قريبة من الملف، فان انتقال دولبرغ إلى أندرلخت، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري البلجيكي، سيوفر 5 ملايين يورو على خزانة نادي جنوب فرنسا.من جهة أخرى، يتوقع أن يعلن نيس الأسبوع المقبل عن رحيل مدافعه الإيطالي ماتيا فيتي (21 عاما) معارا إلى ساسوولو الإيطالي.تشاكا إلى ليفركوزنالتحق لاعب الوسط الدولي السويسري غرانيت تشاكا بباير ليفركوزن الألماني قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد حتى العام 2028.وقال ليفركوزن في بيان "انتقل مايسترو خط الوسط من فريق الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال حيث كان قائد هناك منذ 2016"، مضيفا "وقع تشاكا... حتى 30 حزيران (يونيو) 2028".ويعرف السويسري البالغ 30 عاما الدوري الألماني جيدا إذ دافع عن ألوان بوروسيا مونشنغلادباخ من 2012 حتى 2016 قبل الانضمام الى أرسنال الذي خاض معه أكثر من 220 مباراة في الدوري الممتاز وقرابة 300 في جميع المسابقات.وأحرز لاعب بازل السابق لقب مسابقة كأس إنكلترا مع النادي اللندني مرتين عامي 2017 و2020.ونقل موقع ليفركوزن عن المدير الرياضي في النادي سايمون رولفس قوله "بالتعاقد مع جرانيت، نجحنا في ضم لاعب من الطراز الرفيع جدا. قدرته على أرض الملعب معروفة جيدا. لكن الأهم من كل شيء أن هناك عددا قليلا من اللاعبين القادرين على قيادة فريق بشكل مقنع مثلما يفعل بفضل عقليته وشخصيته المتميزة".وبالنسبة لتشاكا الذي لعب دورا أساسيا الموسم الماضي في صراع أرسنال على لقب الدوري الممتاز قبل التنحي في نهاية المطاف لصالح مانشستر سيتي، فقال "أنا أعرف الدوري (الألماني) عن ظهر قلب وتابعته عندما كنت في لندن. باير ناد يتمتع بتاريخ مثير للإعجاب وأهداف طموحة... أرى أنه نادٍ بمستقبل عظيم. كانت المناقشات مع الإدارة محفزة للغاية. الجميع هنا طموح ويريد تحقيق شيء ما. أتطلع بفارغ الصبر الى الأعوام القليلة المقبلة".تياجو منديش إلى الريانتعاقد الريان القطري لكرة القدم مع لاعب الوسط البرازيلي تياغو منديش قادما من ليون الفرنسي في صفقة قدرها 4.211 مليون يورو، وذلك وفق ما أفاد الأخير الجمعة.ويدافع منديش (30 عاما) عن ألوان ليون منذ 2019 عندما قدم إليه من منافسه المحلي ليل مقابل 25 مليون يورو، وسيلعب الآن لصالح الريان بعقد يمتد لعامين حسب ما نشر النادي القطري في حسابه على تويتر كاتبا أن البرازيلي "رياني لموسمين"، مع صور اللاعب مرفقة إحداها بتعليق "مرحبا بك في الريان" وأخرى بـ"أسد الوسط".وخاض منديش 143 مباراة مع ليون في جميع المسابقات، بينها 114 في الدوري، وذلك خلال الأعوام الأربعة التي أمضاها مع النادي.لكنه لم يفرض نفسه بالشكل اللازم كأحد نجوم الفريق حتى عندما اختبر قدراته في مركز قلب الدفاع، إلا أن ذلك لم يحل دون تمديد عقده لمدة عامين في 2022.دورتموند يتخلى عن كوليباليأوشك لاعب بوروسيا دورتموند سوماليا كوليبالي، على خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.وكشف الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، عبر حسابه بموقع تويتر أمس السبت، عن قرب نادي بيرنلي، من التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب.وذكر أن بيرنلي الصاعد حديثا للبريمير ليج، توصل لاتفاق كامل من أجل التعاقد مع لاعب دورتموند هذا الصيف.ولن يتخلى النادي الألماني عن صاحب ال 19 عاما بشكل نهائي، بل وافق على إعارته لفريق المدرب فينسنت كومباني، على أن يتضمن العقد، خيار الشراء الإلزامي في 2024.وبحسب خبير سوق الانتقالات، فإن الصفقة ستكلف بيرنلي 15 مليون جنيه إسترليني، نظير ضم لاعب باريس سان جرمان السابق. -(وكالات)لاعب جلطة سراي نيكولو زانيولو -(من المصدر)