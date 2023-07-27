متنزه غمدان يحتضن السيارات العملاقة في سباق الدفع الرباعي اليوم

أيمن وجيه الخطيب

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يحتضن متنزه غمدان السيارات العملاقة المشاركة في سباق الدفع الرباعي الثاني اليوم، حيث يشارك في السباق 35 سائقا من الأردن وفلسطين.كما تقام في السباق نفسه الجولة الثانية من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين.ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة.ويستعرض السائقون قوة سياراتهم اليوم على مسار متعدد التضاريس.ويشارك في السباق من فلسطين: مجد نصاصرة وملاحه نائل دبابسة (جي سي تي 61)، محمود البواقنة وملاحه أحمد أبو عبيد (جيب رانجلر)، أمجد حنانية وملاحه معتز حنيفي (كيا سورينتو)، محمد القدادي وملاحه حسين شيوخي (نيسان باترول)، محمد النتشة وملاحه بلال أبو زينة (سوزوكي ساموراي)، وسيم خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر)،مهند أبوعبيد وملاحه أحمد الصباح (جيب رانجلر)، محمود حافظ وملاحه أحمد حافظ (جيب رانجلر)، فايز السعدي وملاحه محمد أبو عبيد (جيب رانجلر).ويشارك من الأردن 25 سائقا هم: الفريق النسوي الوحيد المكون من آمون الموسى وملاحتها يارا حاكج (تويوتا تاكوما)، ونضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، علي الغانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، وأحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان (سوزوكي ساموراي)، ومهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، وعبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، ومعتز سليمان وملاحه محمد سليمان (جيب رانجلر)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، وراكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، ومحمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (سوزوكي ساموراي)، وسعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، ووليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، عامرو الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، ومعاذ سليحات وملاحه سامح سليحات (سوزوكي ساموراي)، وهيثم العبادي وملاحه ووسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، ورعد أزماف وملاحه ناصر عمرو (تويوتا هايلوكس)، وفرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس) و أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس)، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، وثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، وجهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب أكس جي)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وأحمد صليحات وملاحه بدرعلي (سوزوكي ساموراي).