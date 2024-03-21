الخميس 21 آذار 2024
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مجموعات صعبة بانتظار "عرب آسيا" في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس

من تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)
من تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)
 أسفرت قرعة منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية والتي سحبت في العاصمة الفرنسية "باريس"، عن وقوع المنتخب المصري في مواجهة صعبة أمام إسبانيا، بينما سيواجه المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني.اضافة اعلان
وجاء منتخب "الفراعنة" في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى وصيف بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تبدأ في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، فيما حل المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا وصاحب المركز الثالث في بطولة آسيا.
وسيتواجد بطل كأس آسيا تحت 23 عاما في المجموعة الرابعة إلى جانب، منتخبات الباراغواي ومالي والكيان الصهيوني، في الوقت الذي تضم فيه المجموعة الأولى منتخبات، فرنسا والولايات المتحدة ونيوزيلندا والمتأهل من المقعد الفاصل الذي سيجمع بين رابع قارة أفريقيا ورابع قارة آسيا.  
ويشارك في المنافسات الأولمبية 16 منتخبا تم توزيعها خلال القرعة على 4 مجموعات بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ من دور الثمانية.
ويمثل منتخبا المغرب ومصر؛ الكرة العربية في المنافسات الأولمبية حتى الآن، بانتظار تأهل المزيد من الفرق العربية وخطفها تذكرة الصعود لأولمبياد باريس، وذلك مع انطلاقة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 15 نيسان (أبريل) إلى 3 أيار (مايو) المقبلين.
ويتواجد "النشامى" في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، أستراليا وقطر وإندونيسيا، فيما تأتي منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية واليابان والصين في المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات، تايلند والسعودية والعراق وطاجيكستان، كما يتواجد المنتخب الكويتي في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وأوزبكستان وماليزيا.
وطبقا لنظام التأهيل الأولمبي، تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم آسيا إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يتعين على الفريق صاحب المركز الرابع خوض الملحق الآسيوي/الأفريقي ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لتحديد آخر المنتخبات الصاعدة للأولمبياد.
ويأتي تواجد المنتخب المغربي في الأولمبياد، بعد إحرازه لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت في المغرب الصيف الماضي، عقب فوزه على نظيره المنتخب المصري 2-1 في المباراة النهائية، حيث يخوض "الفراعنة" منافسات كرة القدم بالأولمبياد بصفته "وصيف بطل أفريقيا" للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي، علما بأن أبرز إنجازاته كانت الحصول على المركز الرابع في نسختي العامين 1928 و1964، أما المنتخب المغربي، فإنه يشارك في منافسات كرة القدم بالأولمبياد للمرة الثامنة، حيث كانت أبرز إنجازاته الحصول على المركز الثامن بنسخة العام 1972.
وتقام منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بالفترة من 24 تموز (يوليو) إلى 9 آب (أغسطس) المقبلين؛ في مدن باريس ومارسيليا وسانت إتيان وليون ونانت ونيس وبوردو.
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