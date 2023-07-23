محاولات "اتحادية" لعودة الحسين إربد للكرة النسوية

مهند جويلس

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زار وفد من اللجنة النسوية من اتحاد الكرة نادي الحسين إربد أول من أمس، من أجل استمزاج رأي إدارة النادي بعودة النشاط النسوي من جديد، للمشاركة ببطولات الاتحاد المقبلة.وحضر للزيارة من اللجنة النسوية كل من: ستيفاني النبر، نسرين الخزاعلة، يونس العبداللات، سوسن الحساسين، أيمن الفاعوري وليلى العزام، فيما استقبل أمين صندوق نادي الحسين إربد ليث أبو عبيد وأمين السر معتصم الكردي، وفد الاتحاد.وعبرت اللجنة النسوية عن اعتزازها بنادي الحسين، الذي يعد أحد أبرز الأندية في محافظات شمال المملكة، والذي أنجب العديد من اللاعبات اللواتي يمثلن أندية المحترفات في الفترة الحالية، إلى جانب المنتخبات الوطنية، متأملة من النادي العدول عن قرار تجميد النشاط.وكان نادي الحسين، أعلن تجميد الكرة النسوية في الشهر التاسع من العام 2021 بالنسبة للفريق الأول، نظرا لاختلاف وجهات النظر بين المدرب السابق للفريق عدي البطاينة، وأعضاء مجلس الإدارة وقتها، ما دفع النادي للاعتذار من الاتحاد عن عدم المشاركة ببطولة دوري الدرجة الأولى قبل عامين.وثمن عضوا مجلس إدارة الحسين، الزيارة التي قامت بها اللجنة النسوية للنادي، في سبيل حصرها على التواصل مع جميع الأندية بهدف تطوير الكرة النسوية، مؤكدين في حديثهم أن الفكرة سيتم طرحها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، بهدف إعادة تشكيل فريق والمشاركة ببطولتي تحت سن 19 عاما التي ستنطلق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ودوري الدرجة الأولى للسيدات خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وقد تساهم القدرة المالية لنادي الحسين إربد، على استقطاب لاعبات أجنبيات على مستوى عال، حال عودة وتشكيل فريق أول في الموسم المقبل، حيث يتمتع النادي في الفترة الحالية باستقرار مالي كبير برئاسة عامر أبو عبيد، الذي بدا ملحوظا مؤخرا على فريق الرجال، الذي يقيم حاليا معسكرا تدريبيا في تركيا استعدادا لدوري المحترفين، وهو الفريق المحلي الوحيد الذي غادر البلاد لهذا السبب.وبدوره، أكد أمين الصندوق ليث أبو عبيد، أن النية تتجه للمشاركة في البطولات المقبلة والعودة للكرة النسوية من جديد، بانتظار الموافقة الرسمية من أعضاء مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي لمح في أوقات سابقة إلى أن الأندية المشاركة في البطولات الآسيوية يجب أن توفر فريقا نسويا لديها.وبين أبو عبيد لـ”الغد”، أن اللقاء ودي بين الاتحاد ونادي الحسين، تم من خلاله التباحث في أهم الأمور الخاصة بالكرة النسوية من أجندة وخطط تطوير اللعبة في المراحل المقبلة، مفيدا بأن النادي أبدى ارتياحه من تجاوب الوفد على التساؤلات المطروحة كافة.وأضاف: “عانينا في أوقات سابقة من مشاكل تحكيمية وعدم التفاهم مع الأجهزة الفنية، إلا أننا رأينا أن الاتحاد كان متفهما ولديه رغبة كبيرة، ونطمح إلى إعادة بعض اللاعبات اللواتي انتقلن لأندية أخرى في الموسمين الماضيين من بنات النادي، من أجل الدخول بقوة والمنافسة على لقب دوري المحترفات بعد ضمان التأهل له عبر دوري الأولى”.ومن الجدير بالذكر، أن أندية عمان وشباب الأردن والقادسية قد أعلنت تجميدها للكرة النسوية في السنوات الماضية، مع مطالبات بتقريب وجهات النظر بين الاتحاد وهذه الأندية من أجل عودتها، وهي التي حققت إنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، إذ توج شباب الأردن بلقب غرب آسيا في العام 2019، وعمان ببطولة الأندية النسوية في العام 2021.