الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محاولة أخيرة لمنتخب التايكواندو للتغلب على مشكلة تأشيرات أستونيا

لاعبو المنتخب الوطني مصطفى والصادق والحلواني والشرباتي -(من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني مصطفى والصادق والحلواني والشرباتي -(من المصدر)

ما يزال  اتحاد التايكواندو ينتظر مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أستونيا (عيار نجمة)، حيث لم تصدر للآن  التأشيرات للسفر إلى استونيا للمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف واللاعب الأولمبي صالح الشرباتي وزيد الحلواني، في حين صدرت التأشيرات للاعبة راما أبو الرب وزيد مصطفى.

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مراكز متقدمة لمنتخبات الكراتيه في التصنيف الدولي والدوري العالمي 


وأجرى اتحاد اللعبة تدخلات كثيرة من أجل الحصول على تأشيرات السفر بانتظار يوم غد او بعد غد كفرصة اخيرة للسفر.  


وكان في وقت سابق قد تم تسجيل اللاعبين الذين تم تحديد أسمائهم للمشاركة في البطولة، التي تعد المحطة قبل الأخيرة استعدادا لبطولة آسيا الـ26 (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل.


ويتطلع اتحاد التايكواندو لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة استونيا من أجل حصول اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، لنقاط تصنيفية تساعدهم في قرعة ألاولمبياد كصالح الشرباتي وزيد مصطفى وراما أبو الرب.


إلى ذلك  تخضع لاعبة المنتخب الوطني المتأهلة لأولمبياد باريس جوليانا الصادق لتدريبات خفيفة وهي في فترة استشفاء من اصابتها في الكاحل.


 ويستعد  الاتحاد للكشف خلال الأيام المقبلة، عن أسماء لاعبي المنتخب الوطني، المشاركين في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام.

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