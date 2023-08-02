الأربعاء 02 آب 2023
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مخرجات تصفية المنتخبات تمنح الأمل بإستمرار إنجازات التايكواندو

مخرجات تصفية المنتخبات تمنح الأمل بإستمرار إنجازات التايكواندو
مخرجات تصفية المنتخبات تمنح الأمل بإستمرار إنجازات التايكواندو
كشفت المواهب التي أفرزتها تصفية المنتخبات الوطنية للأشبال، والناشئين والناشئات،عن طموحات واسعة لتحقيق الإنجازات والوصول إلى صفوف المنتخب الأول، ما يمنح التايكواندو الأردنية فرصة مواصلة مشوار الإنجازات في السنوات المقبلة.اضافة اعلان
وأظهرت التصفيات مواهب واعدة، منحت القائمين على اللعبة آمالا كبيرة، بمواصلة التطلع لتحقيق الإنجازات في السنوات المقبلة، وبالتالي الحفاظ على سمعة التايكواندو الأردنية التي تحظى بتقدير وإشادة من الجميع. 
وسيحدد اتحاد التايكواندو الأيام المقبلة أسماء اللاعبين الـ 40، الذين سيشاركون في بطولة آسيا للأشبال والناشئين للذكور ‏والاناث، التي ستقام في لبنان الشهر المقبل، وذلك على ضوء نتائج تصفية المنتخب الوطني الأول، التي اختتمت أول من أمس في صالة ‏الأمير فيصل،  بمشاركة 500 لاعبا من 95 مركزا منتسبا لاتحاد التايكواندو، وأقيمت على مدار 4 أيام.‏
واستطاع مركز الفارس أن يتصدر الترتيب العام لبطولة الناشئين برصيد 890 نقطة محققا (5 ذهب و3 فضيات و7 برونزيات)، وجاء ‏مركز النخبة بالمركز الثاني برصيد 430 نقطة، (2 ذهب و3 فضيات و2 برونزيات)، واحتل مركز أشبال الشمال المركز الثالث برصيد ‏‏300 نقطة (2 ذهب و3 برونزيات).‏
كما تصدر مركز الفارس الترتيب العام لفئة الذكور برصيد 470 نقطة (3 ذهب و فضية و3 برونزيات)، واحتل مركز النخبة المركز ‏الثاني برصيد 360 نقطة، (2 ذهب و2 فضية وبرونزية)، في حين جاء مركز عصفور بالمركز الثالث برصيد 260 نقطة (2 ذهب ‏وبرونزية).‏
وواصل مركز الفارس انتصاراته ليحقق ايضا المركز الأول في الترتيب العام لفئة الإناث برصيد 420 نقطة،(2 ذهب و2 فضة و4 ‏برونزيات)، وجاء مركز المحترفون بالمركز الثاني برصيد 290 نقطة، (2 ذهب وفضية)، وجاء مركز معصوم بالمركز الثالث برصيد ‏‏170 نقطة، (ذهبية وبرونزية).‏
وقدمت مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية التسهيلات اللازمة لاتحاد التايكواندو، وجهزت صالة الأمير فيصل من النواحي كافة، حتى ‏تضمن سلاسة هذه التصفيات التي شهدت إثارة وندية من اللاعبين المشاركين، من خلال تقديم مستويات مميزة آملا في حجز مقعد في ‏صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.‏
ودائما ما تبدي مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية مرونة في تسهيل الخدمات المقدمة للرياضيين في الألعاب كافة، حيث إن ملعبها ‏الرئيسي لكرة القدم شهد إقامة عديد المباريات في المنافسات المحلية والعربية والآسيوية والقارية.
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