الجمعة 11 آب 2023
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مدربون إسبان يشرفون على تجمع أكاديمية ريال مدريد بعمان

ممثل أكاديمية ريال مدريد بالشرق الأوسط وليد الألفي - (من المصدر)
ممثل أكاديمية ريال مدريد بالشرق الأوسط وليد الألفي - (من المصدر)
 كشف ممثل أكاديمية نادي ريال مدريد في الشرق الأوسط السعودي وليد الألفي، أن 3 مدربين إسبان من النادي سيشرفون على التجمع الذي سيبدأ في عمان للمواهب الكروية الأسبوع المقبل.اضافة اعلان
وتنظم أكاديمية نادي ريال مدريد تجمعا في عمان، للمواهب الكروية الأردنية، يستمر أسبوعين بإشراف 3 مدربين إسبان من النادي الإسباني، الى جانب 4 مدربين محليين مساعدين للإشراف على تدريب المواهب الذين بلغ عددهم حتى الآن حوالي 160 لاعبا، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و18 سنة.
وقال الألفي، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الأردنية أمس، إن المدربين الإسبان العاملين سيصلون إلى عمان غدا، على أن تبدأ التدريبات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في نادي ديونز بعمان.
وأضاف: "أن أكاديمية ريال مدريد تنشط في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إقامة تجمعات في مدن عدة، بحثا عن المواهب وصقلها"، لافتا إلى أن العاصمة السعودية الرياض سبق وأن استضافت مثل هذا التجمع، فيما تستضيفه عمان الآن.
وأكد أن هذا التجمع عبارة عن معسكر تدريبي للمواهب الكروية، من أجل البحث عن مواهب قادرة على اللعب ربما في أكاديميات ريال مدريد، في حال كانت هناك مواهب خارقة قادرة على اللعب في النادي الذي يعد الأول في العالم.
وأوضح الألفي، أن المعسكر لا يقتصر على التدريبات فقط، بل هناك جوانب احترافية يجب أن يتعلمها اللاعب الواعد، وأن يقتدي بنجوم عالميين كبار في آلية التعامل في التدريبات والمباريات وخارج الملعب وما شابه من أمور احترافية.
وكشف عن إمكانية إرسال الموهبة المتميزة إلى أكاديمية ريال مدريد، للخضوع لمعسكر تدريبي يستمر شهرين، وهو أمر يشجع المواهب التي سيتم توفير اللباس لها، وهو اللباس الأصلي لأكاديمية ريال مدريد الإسباني.
وعن التعاون المستقبلي مع الأردن، أشار الألفي إلى إمكانية إجراء مباراة ودية لأكاديمية ريال مدريد مستقبلا في عمان مع فريق محلي، من أجل مواصلة البحث عن المواهب، وإكساب الموهبة الأردنية المزيد من الخبرات.
يشار إلى أن اللاعب الأردني الذي سيشترك في المعسكر التدريبي لأكاديمية ريال مدريد الذي يبدأ في عمان يوم الاثنين المقبل، سيدفع رسوم اشتراك قيمتها 350 دينارا، علما أن عدد اللاعبين المسجلين حتى الآن بلغ 160 لاعبا.
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