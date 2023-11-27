الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
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مدربو منتخبات الطائرة يستعرضون تحضيراتهم للمرحلة المقبلة

مدربو منتخبات الطائرة يستعرضون تحضيراتهم للمرحلة المقبلة
قطيشات يترأس اجتماع الأجهزة التدريبية للمنتخبات الوطنية لكرة الطائزة . -(من المصدر)
عمان - الغد - أكد نائب رئيسة اتحاد كرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الموسم الحالي 2023 سجل نجاحات كبيرة على صعيد مشاركات المنتخبات الوطنية، وبما يعكس نجاح البرامج التي يعتمد عليها اتحاد اللعبة في عملية التطوير.اضافة اعلان
وقال قطيشات على هامش اجتماعه مع الأجهزة التدريبية للمنتخبات الوطنية أمس: "ساهمت توجيهات سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة الاتحاد، والدعم الكبير الذي قدمته للعبة، في تسطير انجازات لافتة وغير مسبوقة للمنتخبات الوطنية في مشاركاتها المختلفة"، مؤكدا أن أهم مكاسب الموسم الحالي يتمثل باستكشاف المواهب الناشئة".
وأعرب قطيشات عن رضاه وأسرة الاتحاد على مخرجات الموسم بفضل تعاون الجميع وعلى رأسهم الأندية، التي لعبت دورا محوريا في إخراج النشاطات كافة بالصورة المثالية، مؤكدا ضرورة مواصلة تنفيذ برامج المنتخبات الوطنية، وتجهيزها بالشكل المثالي، قبل الشروع في استحقاقات الموسم 2024.
واستعرضت الأجهزة التدريبية المشرفة على تحضيرات المنتخبات الوطنية - التي تضم التونسي هيثم الوسلاتي والمدربين الوطنيين اسماعيل توفيق وحسين سويلم وفايز الدعجة وزياد حبش وعبد الفتاح السيد - برامج عمل المنتخبات الوطنية طيلة الفترة الماضية، مشددين على أهمية مواصلة النهج الفني الذي يتبناه الاتحاد لتحقيق الأهداف.

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