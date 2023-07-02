مدرب أردني مرشح للعمل مساعدا للمغربي عموته في منتخب النشامى

يحيى قطيشات

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ينتظر أن يصل المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة إلى عمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لتشمل مهام عمله مدربا لمنتخب النشامى خلفا للمدير الفني السابق عدنان حمد.ويستعد اتحاد كرة القدم، لتقديم عموتة في مؤتمر صحفي، يتحدث فيه المدرب المغربي عن جهازه الفني المعاون والمتوقع أن يضم مدربا أردنيا واحدا فقط، فيما بقية الطاقم ستكون من اختيارات عموتة.ويتحدث المدرب المغربي خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعاته وأهدافه وبرنامج عمل للفترة المقبلة في رحلة اعداد منتخب النشامى للمشاركة في بطولة نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تقام في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، وكانت قرعة نهائيات كأس آسيا وضعت منتخب النشامى في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا منتخبات البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.وأكد مصدر قريب من اتحاد الكرة في تصريح لـ “ الغد”، أن عموتة سيواصل خطة إعداد المنتخب الوطني للعام الحالي كما اقرتها الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث يشهد التوقف الثالث للمنتخب مواجهة المنتخب النرويجي يوم السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويعقبه مباراة أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.كما يشارك “النشامى” في البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.ويملك المدير الفني الجديد حسين عموتة معلومات جيدة عن منتخب النشامى ولاعبيه خصوصا في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن عموتة كان مدربا للمنتخب المغربي الذي لعب مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب التي جرت في قطر أواخر العام 2021 وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي برباعية نظيفة.وسيتابع عموتة مباريات درع الاتحاد ومباراتي كأس السوبر بين الفيصلي والوحدات ومباريات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل واللاعبين المحترفين في الخارج تمهيدا لاختيار التشكيلة التي ستكون حاضرة مع المنتخب خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل تحضيرا لمواجهتي النرويج وأذربيجان.وأبدى الشارع الرياضي الأردني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تفاؤله بقدرة المدرب المغربي حسين عموتة على قيادة منتخب النشامى للوصول لمراحل متقدمة في بطولة كأس آسيا والمنافسة الحقيقية على بطاقات التأهل لمونديال 2026، نظرا لإمكانيات الفنية العالية التي يمتلكها والفكر الهجومي المتطور ونتائجه وإنجازات السابقة مع الفرق التي قادتها ومع المنتخب المغربي.يذكر أن عموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.وداع مفاجئفاجأ اتحاد الكرة الشارع الرياضي بقرار انتهاء التعاقد مع المدرب العراقي عدنان حمد وطاقمه المعاون، واختيار المغربي حسين عموتة مدربا جديدا للنشامى، كما شكل القرار مفاجأة من العيار الثقيل للشارع الرياضي، خصوصا في ظل تأكيدات حمد لوسائل الاعلام في آخر تدريب للمنتخب في عمان قبل السفر لمعسكر النمسا ، انه تم تجديد عقده مع المنتخب قبل عدة أشهر من خلال جلسة مع رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين، وتصريحات حمد لموقع اتحاد الكرة بعد العودة من معسكر النمسا خصوصا عن التطلعات للمرحلة المقبلة.وكان اتحاد الكرة تعامل مع موضوع التجديد لحمد بحرفية عالية، ولم يصدر عن أي شخص في الاتحاد تصريحا أو كلاما عن تجديد عقد الجهاز الفني الذي أنتهى نهاية الشهر الماضي.وذكرت مصادر مطلعة أن اتحاد الكرة قام بإبلاغ حمد بقرار عدم تجديد العقد قبل الإعلان الرسمي من خلال زيارة نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمنزله.