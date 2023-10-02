مدرب الوحدات يشيد بالكويت ويكشف عن طموحه باللقاء

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عمان- الغد- أكد المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر، أن منافسه الكويت الكويتي، فريق متمرس في البطولة الآسيوية ويمتلك عناصر مميزة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الثلاثاء ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وأشار جابر في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن طموح الوحدات واضح خلال اللقاء، وهو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لا غير.وأضاف: "نسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات في دور المجموعات وجماهيرنا ذخر لنا، تجربة جديدة مع الوحدات وأمتلك الحماسة والطموح لتحقيق لقب قاري جديد، والوحدات نادي جماهيري وطموحه دائما أن يكون في القمة".