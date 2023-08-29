الثلاثاء 29 آب 2023
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مدرب تونسي مرشح لقيادة منتخبات "الطائرة"

المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة - (من المصدر)
المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة - (من المصدر)
 من المنتظر أن يكشف اتحاد الكرة الطائرة عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية خلال الأيام المقبلة، خلفا للأرجنتيني فولفيو ماتياس، بعد انهى الاتحاد خدماته رسميا، في ظل مغالاته بمطالباته لتجديد عقده التدريبي، والذي انتهى في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وسافر في إجازة إلى بلاده، وطلب تمديد زيارته من دون مراعاته لمشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا بالسعودية، وتقدم بعدة شروط لتجديد عقده التدريبي، والتي قابلها اتحاد اللعبة بالرفض وبحث مباشرة عن بديله مفضلا المنطقة العربية.اضافة اعلان
وفهمت "الغد" ان اتحاد الكرة الطائرة وقف عند السيرة الذاتية، لعدد من المدربين العرب الذين يملكون الخبرة والتجارب الناجحة في المنطقة العربية، وفاضل بين أغلبهم من حيث القيمة الفنية، وانحصرت الخيارات بين مدربين أحدهما مصري وآخر تونسي، وأن المدرب التونسي بات الأقرب لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس إدارة الاتحاد قراره بهذا الخصوص، والإعلان رسميا عن هويته خلال فترة وجيزة.
وكان ماتياس تولى قيادة المنتخبات الوطنية لمدة عام، وسط انتقادات طالته من النواحي الفنية، في الوقت الذي مدحت قدراته باعتباره محللا بارعا للأداء أكثر من إجادته الأدوار الفنية، في الوقت الذي حاز فيه منتخب السيدات في فترة قيادته على فضية بطولة غرب آسيا في عمان، وحصول المنتخب الوطني للسيدات على الميدالية البرونزية في الدورة العربية، وحلول منتخب الرجال في المركز الرابع في ذات الدورة، ما تعالت الأصوات المنتقدة للأرجنتيني ماتياس الذي كان يتولى قيادة المنتخبين في آن واحد، مما عجل من قرار عدم تجديد عقده التدريبي للفترة المقبلة.
ويذكر أن منتخب الرجال لم يتم تجمعيه بعد انتهاء مشاركته في الدورة العربية بالجزائر، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى دعوته للتدريبات خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد أن يكون اتحاد اللعبة قد أعلن عن هوية المدير الفني الجديد، والذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني برفقة مساعده المدرب المحلي إسماعيل توفيق، للاستعداد للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في العراق، خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وسيتولى المدير الفني للمنتخبات الوطنية قيادة منتخبات السيدات والشباب والناشئين، إلى جانب منتخب الرجال الأول، في الوقت الذي حقق فيه منتخب الناشئين الذي يدربه فايز الدعجة، تقدما فنيا ملحوظا بالمستوى العام والنتائج، من خلال وقوفه بالمركز الخامس على سلم ترتيب منافسات بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية مؤخرا. 
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