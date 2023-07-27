مدرب منتخب النشامى" : المنتخب السعودي منافسنا في التصفيات وهدفنا بلوغ المونديال

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وصف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة قرعة المنتخب في تصفيات كاس العالم 2026 بـ "المتوازنة"، مؤكداً أن هدف المنتخب واضح ويتركز على بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.وكانت القرعة التي سحبت اليوم في ماليزيا، وضعت المنتخب الوطني في الدور الثاني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجكستان والفائز من مباراة منتخبي كمبوديا وباكستان.وأضاف عموتة في تصريح صحفي اليوم : لدينا تصور واضح حول فرق المجموعة السابعة.. المنتخب السعودي قوي ويعد المنافس الرئيسي على بطاقتي التأهل للدور الحاسم، كما شهدت الكرة الطاجيكية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وسنتابع لقاء كمبوديا وباكستان للتعرف أكثر على طبيعة الفريق الرابع في المجموعة.وشدد عموتة على أهمية العمل بجهد كبير ومتواصل، لضمان تخطي الدور الثاني من التصفيات وحجز مقعد مبكر في المرحلة الحاسمة، لتعزيز فرص الوصول إلى مونديال 2026، والعبور إلى نهائيات آسيا 2027.