مراكز وأندية التايكواندو تلعب دورا كبيرا برفد المنتخبات ‏بعناصر جديدة

وازدادت شعبية التايكواندو الأردنية مؤخرا، بشكل ملحوظ، وارتفعت في السنوات الماضية نسب مشاهدة البطولات والأحداث ومتابعة أخبار نجوم وأبطال هذه الرياضة.
وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد"، أن هناك عوامل عدة أسهمت في زيادة الإقبال على رياضة التايكواندو في الأردن، مثل تنوع فنون القتال والابتكار المستمر الذي يتواكب مع متغيرات الحياة، وتعديل بعض القواعد التي تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المتنافسين، إضافة إلى توفير مساحة أوسع للمشاركة النسائية، واعتماد أوزان وفئات عمرية مختلفة، وقد صاحب هذه التغييرات زيادة في عدد المهتمين والممارسين لرياضة التايكواندو بشكل ملحوظ".
وأضاف: "أدى ذلك إلى زيادة عدد الأندية ومراكز التدريب والبطولات، وأصبح عدد الممارسين لرياضة التايكواندو كبيرا للغاية، والأندية والمراكز والأكاديمات المنتسبة لاتحادالتايكواندو تسمح للشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية على تطوير أدائه وتحقيق التفوق، والتعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة، وبات ذلك واضحا.
وخلال تصفية المنتخبات الوطنية (الأشبال وزهرات التايكواندو والناشئين والناشئات)، التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بالقويسمة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، بمشاركة كبيرة من قبل لاعبي الأندية المنتسبة رسميا لاتحاد اللعبة".
وأكد: "الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن المنتخبات التي ستشارك في بطولة آسيا التي ستقام في لبنان بالفترة من 2-4 أيلول (سبتمبر) المقبل، وكانت البطولة أفرزت لاعبين ولاعبات مميزين في ساحة النزالات، وكان الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، رصد نزالات البطولة كافة لاختيار اللاعبين.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، أصدرت يوم أمس عقب اختتام المنافسات الترتيب العام للبطولة حيث استطاع مركز الفارس نيل المركز الأول محققا 10 ميداليات (6 ذهبيات، وفضتين وبرونزيتين)، برصيد 860 نقطة، وجاء مركز الطرايرة ثانيا محققا 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية) برصيد 290 نقطة، وحل مركز النخبة في المركز الثالث محققا 6 ميداليات (ذهبية وفضية و4 برونزيات).
وفرض مركز الفارس هيمنته في الترتيب العام لفئة الذكور واستطاع نيل المركز الأول لفئة الذكور، محققا 6 ميداليات (ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين) برصيد 380 نقطة، وحل مركز عصفور في المركز الثاني محققا 4 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزية)، برصيد 240 نقطة، وجاء مركز القوة بالمركز الثالث محققا ميدالية ذهبية وأخرى فضية برصيد 170 نقطة.
وواصل مركز الفارس هيمنته على الترتيب العام لفئة الإناث ونال المركز الأول محققا 4 ميداليات ذهبية برصيد 480 نقطة، وحل مركز الطرايرة بالمركز الثاني محققا ميدالية ذهبية وأخرى فضية برصيد 170 نقطة، فيما جاء مركز عجلون بالمركز الثالث محققا ميدالية ذهبية برصيد 120 نقطة.