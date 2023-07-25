مراكز وأندية التايكواندو تلعب دورا كبيرا برفد المنتخبات ‏بعناصر جديدة

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان- تلعب الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية المنتسبة لاتحاد التايكواندو في محافظات المملكة كافة، دورا مهما وكبيرا في عملية ‏‏إعداد اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات، ولهم الدور الكبير في مواكبة التايكواندو، فأبطال التايكواندو تخرجوا منها و‏أصبحوا على قدر رفيع عربيا وآسيويا وعالميا.‏وازدادت شعبية التايكواندو الأردنية مؤخرا، بشكل ملحوظ، وارتفعت في السنوات الماضية نسب مشاهدة البطولات ‏‏والأحداث ومتابعة أخبار نجوم وأبطال هذه الرياضة. ‏وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد"، أن هناك عوامل عدة أسهمت في زيادة الإقبال على رياضة ‏‏التايكواندو في الأردن، مثل تنوع فنون القتال والابتكار المستمر الذي يتواكب مع متغيرات الحياة، وتعديل بعض القواعد التي ‏‏تهدف إلى ‏تعزيز أمن وسلامة المتنافسين، إضافة إلى توفير مساحة أوسع للمشاركة النسائية، واعتماد أوزان وفئات عمرية مختلفة، ‏‏وقد صاحب هذه التغييرات ‏زيادة في عدد المهتمين والممارسين لرياضة التايكواندو بشكل ملحوظ".‏وأضاف: "أدى ذلك إلى زيادة عدد الأندية ومراكز التدريب والبطولات، وأصبح عدد الممارسين لرياضة التايكواندو كبيرا للغاية، ‏‏والأندية والمراكز والأكاديمات المنتسبة لاتحادالتايكواندو تسمح للشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية على ‏تطوير أدائه وتحقيق ‏‏التفوق، والتعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة، وبات ذلك ‏‏واضحا.وخلال تصفية المنتخبات الوطنية (الأشبال وزهرات التايكواندو والناشئين والناشئات)، التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بالقويسمة ‏‏على ‏مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، بمشاركة كبيرة من قبل لاعبي الأندية المنتسبة رسميا لاتحاد اللعبة".‏وأكد: "الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن المنتخبات التي ستشارك في بطولة آسيا التي ستقام في لبنان بالفترة من 2-4 أيلول ‏‏(سبتمبر) المقبل، ‏‏وكانت البطولة أفرزت لاعبين ولاعبات مميزين في ساحة النزالات، وكان الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، رصد نزالات ‏‏البطولة كافة لاختيار اللاعبين.‏وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، أصدرت يوم أمس عقب اختتام المنافسات الترتيب العام للبطولة حيث استطاع مركز ‏‏‏الفارس نيل المركز الأول محققا 10 ميداليات (6 ذهبيات، وفضتين وبرونزيتين)، برصيد 860 نقطة، وجاء مركز الطرايرة ثانيا ‏‏‏محققا 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية) برصيد 290 نقطة، وحل مركز النخبة في المركز الثالث محققا 6 ميداليات (ذهبية وفضية و4 ‏‏‏برونزيات).‏وفرض مركز الفارس هيمنته في الترتيب العام لفئة الذكور واستطاع نيل المركز الأول لفئة الذكور، محققا 6 ميداليات (ذهبيتين ‏‏‏وفضيتين وبرونزيتين) برصيد 380 نقطة، وحل مركز عصفور في المركز الثاني محققا 4 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزية)، ‏‏‏برصيد 240 نقطة، وجاء مركز القوة بالمركز الثالث محققا ميدالية ذهبية وأخرى فضية برصيد 170 نقطة.‏وواصل مركز الفارس هيمنته على الترتيب العام لفئة الإناث ونال المركز الأول محققا 4 ميداليات ذهبية برصيد 480 ‏‏‏نقطة، وحل مركز الطرايرة بالمركز الثاني محققا ميدالية ذهبية وأخرى فضية برصيد 170 نقطة، فيما جاء مركز عجلون بالمركز ‏‏‏الثالث محققا ميدالية ذهبية برصيد 120 نقطة.‏