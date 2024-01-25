الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مرشحان لرئاسة الأهلي.. والانتخابات اليوم

مرشحان لرئاسة الأهلي.. والانتخابات اليوم
مرشحان لرئاسة الأهلي.. والانتخابات اليوم
 تجري عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، انتخابات النادي الأهلي، وذلك لانتخاب رئيس جديد وأربعة أعضاء بدلا من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في مجلس إدارة النادي، وذلك حسب النظام الداخلي للنادي، وهم رئيس النادي عمر شقم، والذي تقدم باستقالته في وقت سابق، والأعضاء أنزور نفش وعوني نغوي وحسين أرخاخة وعلاء الدين بينو.اضافة اعلان
ومع إغلاق باب الترشح سواء لمنصب رئيس النادي، أو لمناصب الهيئة الإدارية، فقد ترشح لمنصب الرئيس عوني نغوي ومحمد باكير، بينما ترشح لمناصب الهيئة الإدارية تيمور شفاقوج وحسام نفش وديما نفش وسعيد نظمي السعيد وطلال قشحة ومحمد خواج ونادر الجدع.
ويسبق عملية الانتخاب تلاوة التقريرين المالي والإداري والمصادقة عليهما من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي. ويذكر أن الأهلي من الأندية العريقة في المملكة، وينتسب للعديد من الاتحادات الرياضية، وقد حصلت فرقه الرياضية على الكثير من البطولات والإنجازات، إضافة إلى نشاطاته الثقافية والاجتماعية.
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