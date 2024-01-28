مساع لإقامة معسكر تدريبي لمنتخب السيدات في السعودية

يحيى قطيشات

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عمان- يسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى تأمين معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للسيدات في السعودية، قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 من شهر شباط (فبراير) المقبل في السعودية.وفهمت "الغد"، أن اتحاد الكرة تواصل مع نظيره السعودي من أجل إنجاز ترتيبات المعسكر التدريبي، قبل فترة من البطولة، حيث يعتبر المعسكر في حالة إقامته بشكل رسمي، فرصة ذهبية ومفيدة للجهاز الفني بقيادة ماهر أبو هنطش ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات كافة، خصوصا بعد اكتمال صفوف المنتخب بانتظام اللاعبات المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).ويعتمد الجهاز الفني للمنتخب على المحترفات بالخارج بشكل كبير في التشكيلة الأساسية، في ظل امتلاكهن الخبرة والإمكانيات الفنية والبدنية والاحتكاك في دوريات تشهد إثارة وندية وتنافسا شديدا، خصوصا في الدوري السعودي الذي شكل وجهة الأندية هناك نحو اللاعبات والمدربات الأردنيات، أملا بالاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها اللاعبة الأردنية، ولا سيما، بعد حضورها المميز خلال دوري المحترفات الأردني ومشاركتها مع المنتخب الوطني.كما سيعمل الجهاز الفني على اختيار التشكيلة الأساسية التي ستدافع عن لقب البطولة والعناصر البديلة، وزيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبات المحليات والمحترفات بالخارج، خصوصا وأن الجرعات التدريبية التي يخضع لها المنتخب منذ فترة تجري بمشاركة اللاعبات المحليات بعد مغادرة اللاعبات المحترفات بالأندية الخارجية، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وتركز على الناحيتين الفنية والبدنية.وتضم قائمة المنتخب 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.ويتطلع المنتخب إلى الاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، حيث يحتاج منتخب النشميات إلى جهد مضاعف في البحث عن التتويج بلقب البطولة، التي يحمل فيها منتخبنا الرقم القياسي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7، منها ثلاثة ألقاب على التوالي وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس في آخر نسخة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا في الإمارات.وتسحب قرعة البطولة يوم الخامس من شهر شباط (فبراير) المقبل، وتشارك في منافسات البطولة إضافة إلى المنتخب الوطني، منتخبات السعودية، سورية، العراق، فلسطين، غوام، ولبنان. وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.ويتوقع أن تشهد منافسات البطولة، تنافسا وإثارة بين المنتخبات المشاركة نظرا للتطور الذي شهدته المنتخبات في الفترة الماضية، والاهتمام من الاتحادات بالفئات العمرية ودعم المنتخبات النسوية.