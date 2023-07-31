مشاركة أردنية متميزة في رالي النرويج لدراجات الأدفنتشر

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شارك فريق KTM عمان أدفنتشر في منافسات رالي النرويج لدراجات الأدفنتشر الذي أقيم لمدة ثلاث أيام في النرويج قطع الفريق خلالها مسافة الرالي كاملة، والتي وصلت إلى ألف كيلو متر.ومثل الفريق من الأردن كل من المتسابق تامر دروزة، والمتسابق ليث الزواهرة إلى جانب متسابقين، وأبطال عالميين معروفين برياضة دراجات الأدفنتشر والمغامرات من بينهم كريس بيرش من نيوزيلندا، وجيوفاني سالا من ايطاليا، وجوني اوبرت، وخافيير ديسولتريت من فرنسا، وغيرهما.وقال متسابق فريق كي تي ام عمان أدفنتشر تامر دروزة في بيان صحفي اليوم حول تجربة الفريق الأردني، إن تجربة القيادة للفريق خلال الرالي كانت مختلفة جدا عن الأجواء المعهودة لدينا في الأردن، حيث تميز بطقس أوروبي بارد، وماطر، ودرجات الحرارة متدنية وسط النرويج، إضافة مسار مختلف فيه من الكثير من التحديات على دراجات KTM 390 R .وأضاف أن الفريق الأردني كان هو الفريق الوحيد من العالم العربي، ودول الشرق الأوسط، وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لفريق أردني وعربي في هذا النوع من السباقات على مستوى العالم التي تحتاج الى قدرة تحمل، وقيادة دراجات الأدفنتشر في تضاريس مختلفة مع 200 متسابق من مختلف دول العالم من بينها كولومبيا، وامريكا، وفرنسا، وإيطاليا، نيوزيلندا، وغيرها من دول العالم المعروفة برياضة دراجات الأدفنتشر.بدوره، اعرب المتسابق ليث الزواهرة عن سعادته بالمشاركة في رالي أدفنتشر النرويج، كأول أردني وعربي ينهي مراحل السباق، موضحا أن هذه المشاركات والاحتكاك بابطال عالميين في هذه الرياضة تسهم في تزويد المتسابق الأردني بالخبرات التي يحتاجها في مثل هذه السباقات.وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي يقوم بها فريق "كي تي ام عمان" على مدار العام سواء من خلال أكاديمية الأدفنتشر في العالوك، أو من خلال دورات المهارات ساهمت في تنمية مهارات أعضاء الفريق، ودفعهم إلى مجاراة أبطال عالميين لهم باع طويل في راليات الأدفنتشر، وبالتالي نقل هذه الخبرات إلى متسابقين آخرين من أجل نشر هذه الرياضة في الأردن، وتوسيع قاعدة المشاركة لأبطال من الأردن في مثل هذه الراليات العالمية.