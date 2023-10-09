الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة أردنية وعُمانية ولبنانية وقطرية في خاتمة جولات بطولة الأردن للراليات الجمعة

ملصق الرالي
ملصق الرالي
عمان - الغد - تنطلق يوم الجمعة الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات من مجمع البعلبكي الواقع على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك - جنوب المملكة - ، بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، ‏وبمشاركة 18 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ولبنان .‏اضافة اعلان
 وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 124.62 كم منها 75.66 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي مشيط 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 23.26 كم، والقطرانه 1و2 وتبلغ مسافتها 14.57 كم.‏
 وتجري الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس‎، كما يعقد الإجتماع الأول للجنة الحكام في نفس اليوم بمقر الأردنية لرياضة السيارات،  وسيتم تتويج الفائزين في الرالي بمجمع البعلبكي.
المشاركون في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات
يشارك في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات سائقين وملاحين من سلطنة عُمان ولبنان وفريق للسيدات و16 سائقا من الأردن والمشاركون  في الرالي هم: عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وشاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، ‏وعيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة على ‏متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان ‏وملاحه سامر عيسى  على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه ناصر الكواري (قطر) على متن ‏سيارة ‏ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وأيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، وأحمد الداوود وملاحه موسى جهريان على متن ايفو 10، وسلامه القماز وملاحه نجله فايز القماز على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سامي فليفل ايفو 7، ونانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات على متن سيارة ‏سوبارو إمبريزا، محمد الشرفا وملاحه يزن جمعة على متن ايفو 9، عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو إمبريزا، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على ‏متن بلاك ايريس، الحسن الخطيب وملاحه غيث القبطي على متن تويوتا كروزر اف جي.
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