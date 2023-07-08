السبت 08 تموز 2023
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مشاركة أردنية وفلسطينية ولبنانية في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

بوستر البطولة
بوستر السباق
عمّان - الغد - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، قائمة المشاركين في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023 الذي ينطلق بمحافظة جرش – ‏‏منطقة الرمان يوم الجمعة المقبل بمشاركة 34 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان منهم متسابقة واحدة. ‏اضافة اعلان
ويتكون السباق من 3 جولات لكافة المشاركين، ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع ‏‏‏243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8 %.
 ويقام السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية شركة  زين الأردن، وسيتم بث فعاليات السباق من خلال قناة المملكة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.
وستجرى يوم الأحد عملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على السائقين والاعلانات الاختيارية في مقر الأردنية لرياضة السيارات ‏‏بنادي السيارات الملكي، ومن ثم سيتم في اليوم ذاته إجراء الفحص الفني الأول للسيارات في ساحة التدريب بنادي السيارات الملكي  ‏‏وسيجري السائقون تدريباتهم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسيجري يوم الخميس الفحص الفني الثاني ‏ في ساحة التدريب بنادي السيارات الملكي.
‎ ‎وكان قد فاز السائق الشاب مصطفى عطاري، بلقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام 2022 لأول مرة في مسيرته الرياضية، ‏على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8 بزمن 1.51.410 دقيقة، ولم يستطع عطاري كسر ‏الرقم القياسي المسجل العام 2019 باسم ‏المتسابق خاتشيك شاديان بزمن 1.48.28 دقيقة،‎ ‎وجاء السائق أيمن النجار في المركز الثاني على متن سيارة ايفو بروتو ‏تايب، محقا ‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.52.617 دقيقة، وجاء السائق  هشام أمير النجار في المركز الثالث على متن ‏سيارة ايفو 7، ‏محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.53.175 دقيقة‎.‎
المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023‏
إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، حسام سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير)، أيمن النجار على متن سيارة ايفو بروتو تايب، أمير ناصيف ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 6)، هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8)، رائد دهشان (بروتون ويرا)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، نانسي ‏‏المجالي (ميتسوبيشي ايفو 6)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، عروة مدانات (سوبارو امبريز)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، فيصل القماز (ميتسوبيشي ايفو7)، إبراهيم علي (سوبارو امبريز ان 11)، محمد شاهين (سوبارو امبريز)، عدي الداود (ميتسوبيشي ‏‏ايفو8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو6)، وائل مصطفى (في دبليو بولو)، خليل ‏‏المحيسن (بي ام دبليو ام 3)، غيث وريكات على (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، حمادة عودة (فلسطين) - (ميتسوبيشي ايفو ‏‏‏10)، أحمد البنا (في دبليو غولف)، شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، سامي فليفل (ميتسوبيشي ايفو 9)، باسل أبو حمدان ‏‏‏(لبنان) - (سكودا فابيا أر 5)، سيف منصور (تويوتا كورولا 86)، محمد الشرفا (بي ام دبليو ايه 30)، مصطفى عطاري ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8)، أمير النجار (ميتسوبيشي كولت)، موسى الأقطش (تويوتا سيليكا)، أليكس فغالي (لبنان) - (سوبارو امبريزا ان ‏‏‏11)، أحمد جانخوت (تويوتا كورولا)، عبد الرحمن شيكاخوا (ريستا جو)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).‏
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