مشاركة أردنية وفلسطينية ولبنانية وسورية في الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"‏

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عمّان - الغد - ينتظر عشاق رياضة المحركات الميكانيكية بشغف كبير يومي الخميس والجمعة المقبلين إنطلاق منافسات الجولة الثانية من ‏‏بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة ‏‏السيارات وبدعم من شركة ماونتن ديو وشركة زين الأردن ، بمشاركة 32 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان وسورية.‏ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تجري يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وتوزيع أرقام التسابق على السائقين، كما تجري في نفس ‏‏اليوم عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة بالسباق في ساحة الصيانة بالبحر الميت‎.‎وسيتدرب المشاركون في السباق يوم الخميس على المسار بسيارة السباق (إختياري)، وتقام في اليوم نفسه منافسات الجولتين ‏‏التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما كافة السائقين المسجلين للسباق، وستنطلق يوم الجمعة جولة السباق، ويشارك فيها أفضل ‏‏‏24 أو 32 سائقا حسب عدد المسجلين الذين حصلوا على أفضل نتائج من جولات التأهيل‎.‎ويذكر أن السائق ‏‎مؤيد يوسف كان قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، وحل ‏السائق أنس الحلو في ‏‏المركز الثاني ، وجاء السائق محمد نوفل في المركز الثالث .‏يشارك في السباق كل من: مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم ‏‏‏3)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (بي ام دبليو ايه 46)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، أحمد الجبالي ‏‏‏(نيسان سيلفيا اس 13)، عبد الرحمن خورما (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، فيصل لبيب (بي ام دبليو ايه 30 في 8‏‎(‎، فؤاد زاش ‏‏‏(نيسان ألتيما)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 36)، عبد الله حماده (بي أم دبليو ايه 92 )، رسلان سعيد (بي ام دبليو ايه 36)، محمد ‏‏الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)،عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، عمار الهباهبة (نيسان ألتيما)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه ‏‏‏30)، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، فراس سمارة (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، محمود الجبالي (بي ام ‏‏دبليو ايه 30)، فراس هنية (أوبل كورسا)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، مايك دغفل (لبنان) - (بي ام دبليو ايه 36)، سهيل ‏‏الأصبح (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 36)، قيس أيوب (سوريا) - (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)، راكان ‏‏أبو رزيق (بي ام دبليو ايه 30)، مازن ناصر (نيسان زد 350)، نضال أبو حماد (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، بدر أبو علان ‏‏‏(فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، يوسف بلالو (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 30).‏