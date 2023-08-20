مشاركة تاريخية لبطل دوري المحترفات في أبطال آسيا

يحيى قطيشات

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سيكون الفائز بلقب دوري المحترفات لكرة القدم للموسم الحالي، على موعد مع جائزة كبيرة تتمثل في المشاركة في دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025.واقرت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها يوم أمس، تعليمات دوري أبطال آسيا.وتتميز الأندية النسوية الأردنية بحصولها على الرخصة الآسيوية في السنوات الماضية، وتحقيق متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري المحترفات للموسم الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الارثوذكسي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة للمتصدر ومباراتين للوصيف.وتنطلق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا خلال الفترة من الخامس والعشرين ولغاية الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) العام المقبل، فيما ينطلق دوري المجموعات خلال يوم السادس من شهر تشرين الثاني (أكتوبر) 2024 ويستمر لغاية الثاني عشر من تفس الشهر، على ان يقام الدور ربع النهائي يومي الثاني والثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) 2025، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية الرابع والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل.وحسب تعليمات البطولة سيكون لكل اتحاد وطني فريق في البطولة، ومن أجل تحديد الأندية التي تحصل على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، سوف يتم استخدام تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تشتمل الأدوار التمهيدية على الأندية التي تمثل الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفا، وذلك بعد النظر إلى عدد المشاركين.ووافقت اللجنة مبدئيا على تقسيم الأندية المشاركة في دور المجموعات والبالغ عددها 12 ناديا على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية.وتقام المباريات بنظام التجمع على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، للمنافسة في ربع النهائي، والذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى ترتيبا، أما الدوران قبل النهائي والنهائي فسوف يقامان من جولة واحدة بنظام التجمع.ويحتل المنتخب النسوي حاليا المركز الثالث عشر آسيويا حسب التصنيف الأخير الذي صدر من اتحاد الكرة الدولي “فيفا”، والمركز 73 على الصعيد العالمي، والثاني عربيا، ونظرا لقوة المنتخبات الآسيوية على المستوى العالمي وتقدمها على سلم الترتيب في التصنيف الدولي، فإن المؤشرات تدل على أن ممثل الأردن في البطولة عليه المشاركة في الأدوار التمهيدية.وسوف تكون عملية المشاركة مفتوحة لكل الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي سوف تحتاج لتلبية مجموعة من المعايير المعتمدة ضمن تعليمات البطولة، والتي سيتم المصادقة عليها في الوقت المناسب من قبل لجنة كرة القدم النسائية.وشارك نادي عمان في بطولة الأندية النسوية الآسيوية في نهاية العام 2021، والتي أقيمت في مدينة العقبة بمشاركة 4 فرق، حيث ضمت أيضا كل من بونيودكور الأوزبكي، شاهر داري الإيراني وجوكولام الهندي، واستطاع وقتها ممثل الكرة الأردنية في حصد اللقب بأول مشاركة قارية للفرق المحلية.