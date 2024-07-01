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أعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الاثنين، عن مشاركة قطرية ولبنانية وأردنية في الرالي الوطني الثالث الذي ينطلق يوم الجمعة، ويقام بدعم من شركة "زين" الأردن.وتبلغ مراحل الرالي 6 مرحلة وتبلغ مسافة الرالي الإجمالية 215.18 كم، منها 77.28 مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي.ومراحل الرالي هي بانوراما 1و2 وسياقة 1و2 والمغطس 1و2، وتم تحديد منطقة بانوراما - البحر الميت - كنقطة بداية ونهاية للرالي.وتجري يوم الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وعملية التدقيق الإداري واصدار دليل مسار الرلي في مقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتدرب المشاركون في الرالي على المسار يوم الخميس‎.‎المشاركون في الرالي الوطني الثالثعبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه ناصر الكواري (قطر)، على متن سيارة سكودا فابيا "آر سي 5 "، وبدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا فابيا، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وحسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 10، وعيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه صقر أبو جاموس (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وسلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏6، وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وفادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وكارل رزق (لبنان) وملاحه كريم أبو إلياس (لبنان) على متن سيارة سوبارو إمبريزا دبليو أر اكس، وفيصل القماز (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 7، وشادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا دبليو أر اكس، وبدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس.