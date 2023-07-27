الجمعة 28 تموز 2023
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مشاركة كبيرة في تصفية ناشئي التايكواندو اليوم

لاعبان يتنافسان في تصفية سابقة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو - (من المصدر)
لاعبان يتنافسان في تصفية سابقة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو - (من المصدر)
 تنطلق اليوم منافسات تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات للتايكواندو في صالة الأمير فيصل بالقويسمة وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.
ويلعب اليوم الناشئين للأوزان تحت 73 وتحت 78 كغم، والناشئات للأوزان تحت 44 وتحت 46 وتحت 49 وتحت 55 وتحت 59 وتحت 63 كغم.اضافة اعلان
وتهدف البطولة، لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة آسيا التي ستقام في لبنان خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. 
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "نظم الاتحاد الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام تصفية المنتخبات الوطنية للأشبال والزهرات بمشاركة مميزة من اللاعبين، وتنطلق اليوم بطولة تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة وهو رقم قياسي من حيث عدد المشاركين، ولكبر حجم المشاركة ستقام التصفيات على مدار 4 أيام". 
وأضاف، "إن عدد اللاعبين الكبير في تصفية الأشبال الأسبوع الماضي وفي تصفية الناشئين الأسبوع الحالي، يؤكد تنامي عدد ممارسي رياضة التايكواندو، ويؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح". 
وأشار، "سيرصد الجهاز التدريبي اللاعبين المشاركين في تصفية الناشئين، وضم المميزين لصفوف المنتخب الوطني، وتعد التصفية محطة مهمة في حياة اللاعبين للانضمام للمنتخب الوطني لتمثيل الأردن في المشاركات الخارجية".
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