مشاركة واسعة في سباق الأطفال للجري

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نال المتسابق ابراهيم سلامة المركز الأول لفئة من 12 إلى 14 عاما، في سباق الأطفال الذي أقيم أمس بتنظيم الجمعية الأردنية للماراثونات، وبالتعاون مع أمانة عمان، لمسافة 2.6 كم، برعاية سمو الأمير فراس بن رعد رئيس الجمعية في حدائق الحسين بعمان.ويعد السباق صورة مصغرة عن ألتراماراثون البحر الميت الذي أقيم مؤخرا، وتم رصد 20 % من قيمة اشتراكاته لدعم الأهل في غزة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية.وشارك في السباق حسب الجمعية أكثر من 1000 مشارك، وتراوحت أعمار الأطفال المشاركين في السباق بين 6 و14 سنة، وبدأوا سباقهم بأجواءٍ احتفالية من مقابل ملعب كرة القدم، وأنهوا السباق بنفس المكان.وأعلنت الجمعية بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى، عن انطلاق فعاليات بطولة الأطفال العالمية للجري لميل واحد والتي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى للأطفال ضمن هذا السباق.وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:- فئة الذكور (من 12 إلى 14 سنة): المركز الأول: إبراهيم سلامة، المركز الثاني: ابراهيم أبو صيام، المركز الثالث: علي الجعارات.- فئة الذكور (من 9 إلى 11 سنة): المركز الأول: عثمان السعايدة، المركز الثاني: ماجد السعايدة، المركز الثالث: أمير الصيرات.- فئة الذكور (من 6 إلى 8 سنوات): المركز الأول: جاد الطميزي، المركز الثاني: ريان الزريقات، المركز الثالث: قصي عطية.- فئة الإناث (من 12 إلى 14 سنة): المركز الأول: جنى الحتاملة، المركز الثاني: تسنيم محمد، المركز الثالث: سارة الفرارجة.- فئة الإناث (من 9 – 11 سنة): المركز الأول: إليانا النشاش، المركز الثاني: راما السعايدة، المركز الثالث: شيماء الشرايعة.- فئة الإناث من (6 – 8 سنوات): المركز الأول: كيندا الزبيدي، المركز الثاني: أوهام الحامد، المركز الثالث: نور صيام.