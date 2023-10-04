مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة ‏

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أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة "سباق القوة" (الجولة الرابعة والأخير من ‏بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي يقام على حلبة نادي السيارات الملكي الجمعة بدعم من شركة زين الأردن‎.‎ويتكون السباق من 3 جولات، وستجري الخميس عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في مركز التدريب بنادي السيارات ‏الملكي‎.‎وسيتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7.30 مساء سيرا على الأقدام‎.‎وكان قد فاز في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة على حلبة منجا – مادبا، السائق شاكر جويحان، واحتل السائق مصطفى عطاري ‏‏المركز الثاني، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية‎ ‎في العبدلي بوليفارد السائق شاكر جويحان، وجاء السائق هشام ‏أمير النجار في ‏المركز الثاني، واحتل السائق أمير هشام النجار المركز الثالث، وفاز في الجولة الثالثة على حلبة نادي السيارات الملكي السائق هشام ‏أمير النجار، وحقق السائق مصطفى عطاري المركز الثاني،‏‎‏ ونال السائق أمير ناصيف المركز الثالث.‏شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، حسام سالم (تويوتا كورولا)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي تي)، رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، أمجد الحوراني (سيات ‏ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، أسامة أبو الرب (فلسطين) – (بي ام ‏دبليو ايه 30)، أمين دحام (سوبارو امبريزا)، عاصم عارف (رينو كليو- آر اس)، رامي جابر (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محمد شاهين (سوبارو ‏امبريزا)، عدي الداوود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، حمزة القيسي (في دبليو ايه غولف)، طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، رامي قطوني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، عبد الله الدقة (تويوتا كورولا)، ‏خليل بلعاوي (تويوتا كورولا)، جورج سعادة (فلسطين)- (سوبارو امبريزا)، سهيل أبو الروس (اوبل كاديت)،‎ سيف منصور (تويوتا كورولا ايه 86)، ‏محمود شاهين (سمارت)، عبد الله شاهين (سوبارو امبريزا)، داوود دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، محمد الشرفا (ايفو 6)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ‏ايه 30)،‎ ‎أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، ‏عبد الله مصلح (بي ام دبليو ايه 36)، مارتن حنظل (فلسطين) – (بيجو 106)، عيسى حنظل (فلسطين) – (بيجو 106)، طه أبو عادي (بي ام دبليو ايه ‏‏36)، بهاء دلقموني (سوبارو امبريزا)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، أحمد جانخوت (تويوتا تيرسل)، عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، عماد البابا (بي ‏ام دبليو ايه 36)، نسب بركات (بي ام دبليو ايه 46)، كامل إستبرق (تويوتا كورولا ايه 86)، فارس دلقموني (سوبارو امبريزا)، سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).‏