مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة ‏

ويتكون السباق من 3 جولات، وستجري الخميس عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي.
وسيتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7.30 مساء سيرا على الأقدام.
وكان قد فاز في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة على حلبة منجا – مادبا، السائق شاكر جويحان، واحتل السائق مصطفى عطاري المركز الثاني، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية في العبدلي بوليفارد السائق شاكر جويحان، وجاء السائق هشام أمير النجار في المركز الثاني، واحتل السائق أمير هشام النجار المركز الثالث، وفاز في الجولة الثالثة على حلبة نادي السيارات الملكي السائق هشام أمير النجار، وحقق السائق مصطفى عطاري المركز الثاني، ونال السائق أمير ناصيف المركز الثالث.
المشاركون في السباق
شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، حسام سالم (تويوتا كورولا)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي تي)، رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، أسامة أبو الرب (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30)، أمين دحام (سوبارو امبريزا)، عاصم عارف (رينو كليو- آر اس)، رامي جابر (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، عدي الداوود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، حمزة القيسي (في دبليو ايه غولف)، طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30)، رامي قطوني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، عبد الله الدقة (تويوتا كورولا)، خليل بلعاوي (تويوتا كورولا)، جورج سعادة (فلسطين)- (سوبارو امبريزا)، سهيل أبو الروس (اوبل كاديت)، سيف منصور (تويوتا كورولا ايه 86)، محمود شاهين (سمارت)، عبد الله شاهين (سوبارو امبريزا)، داوود دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، محمد الشرفا (ايفو 6)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 30)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، عبد الله مصلح (بي ام دبليو ايه 36)، مارتن حنظل (فلسطين) – (بيجو 106)، عيسى حنظل (فلسطين) – (بيجو 106)، طه أبو عادي (بي ام دبليو ايه 36)، بهاء دلقموني (سوبارو امبريزا)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، أحمد جانخوت (تويوتا تيرسل)، عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، عماد البابا (بي ام دبليو ايه 36)، نسب بركات (بي ام دبليو ايه 46)، كامل إستبرق (تويوتا كورولا ايه 86)، فارس دلقموني (سوبارو امبريزا)، سيف الشيخ (سوبارو امبريزا)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).