الإثنين 24 تموز 2023
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مشاركة 6 لاعبين بالدوري العالمي.. و"الكراتيه" رابعا في "آسيا"

المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في بطولة آسيا -(من المصدر)
المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في بطولة آسيا -(من المصدر)
 أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 6 لاعبين أردنيين ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه، ضمن المشاركين في الجولة الأخيرة للدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة من 8-10 أيلول (سبتمبر) المقبل، وسجل للمشاركة في البطولة حتى الآن 248 لاعبا ولاعبة من 49 دولة، وكانت أقيمت الجولات الثلاث الماضية في مصر والمغرب واليابان.اضافة اعلان
ولاعبو المنتخب الوطني للكراتيه المسجلون للمشاركة في دبلن هم: عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عفيف غيث ( وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في بطولة دبلين على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 500 يورو، ويحصل صاحب المركز الثالث على 250 يورو.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أصدر تصنيف الدوري العالمي حيث احتل لاعب المنتخب الوطني محمود الجعفري المركز الأول لوزن  تحت 84 كغم، برصيد (2490) نقطة، كما جاء لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة في المركز الأول لوزن تحت 67 كغم برصيد (2070) نقطة، وفي الوزن ذاته جاء لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث في المركز التاسع برصيد 750 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد في المركز السادس لوزن تحت 60 كغم برصيد (930) نقطة، وحل في الوزن ذاته عمر شقرة في المركز الحادي عشر برصيد (540) نقطة.
وستتم في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي في دبلن تسمية الفائزين في جائزة الفائز الكبير، وسيكونون الأفضل للموسم الحالي، وسيحصل الفائزون الكبار من كل فئة على جائزة مالية قدرها 5.000 يورو مقدمة من الاتحاد الدولي للكراتيه، حيث يتم في بطولة الدوري العالمي احتساب النقاط كافة من الجولات الأربع لأصحاب المراكز الأولى في أوزانهم للإعلان عن جائزة الفائزين الكبار، شريطة مشاركتهم في بطولتين في قارتين مختلفتين.
وعلى صعيد متصل، احتل المنتخب الوطني للرجال للكراتيه أمس المركز الرابع في الترتيب العام في ختام مشاركته في بطولة آسيا للكبار الـ19 التي استضافتها ماليزيا، حيث نال في اليوم الختامي للبطولة الميدالية البرونزية للقتال الجماعي للرجال، وبهذه الميدالية يكون المنتخب الوطني حصل على 6 ميداليات من بينها ذهبيتان وفضية و3 برونزيات.
ونال الميداليات الملونة، عبدالرحمن المصاطفة الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم، وظفر محمد الجعفري بالميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، ونال اللاعب عمر شقرة، الميدالية الفضية لوزن تحت 55 كغم، وحقق عبدالله حماد الميدالية البرونزية لوزن تحت 60 كغم، ونالت جود الضروس الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم، ولم يحالف الحظ كلا من: لين منصور ضمن منافسات وزن تحت 55  كغم، ومنى الديري منافسات وزن تحت 61 كغم، وحسن مصاروة منافسات وزن تحت 75 كغم، وإبراهيم شمعون وزن فوق 84  بسب الإصابة.
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