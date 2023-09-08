مصاروة يتأهل للنهائي والمصاطفة يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكراتيه ‏

أيمن الخطيب ‏

عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة للدور النهائي لوزن تحت 75 كغم اليوم في الجولة الاخيرة من الدوري ‏العالمي المقامة في العاصمة الايرلندية دبلين، ليلاقي اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون يوم الأحد.

ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة أمام اللاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 67 كغم) يوم الأحد.‏

وخرج من البطولة اليوم عمر شقرة وعبد الله حماد ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت ٦٧ كغم).

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ويلعب السبت ضمن منافسات البطولة محمد الجعفري ‏‏( وزن تحت 84 كغم)،