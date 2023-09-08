السبت 09 أيلول 2023
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مصاروة يتأهل للنهائي والمصاطفة يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكراتيه ‏

حسن المصاروة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة

أيمن الخطيب ‏
عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة للدور النهائي لوزن تحت 75 كغم  اليوم في الجولة الاخيرة من الدوري ‏العالمي المقامة في العاصمة الايرلندية دبلين، ليلاقي اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون يوم الأحد.
ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة  أمام اللاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 67 كغم) يوم الأحد.‏
وخرج من البطولة اليوم عمر شقرة وعبد الله حماد ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت ٦٧ كغم).

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  ويلعب السبت ضمن منافسات البطولة محمد الجعفري ‏‏( وزن تحت 84 كغم)،

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