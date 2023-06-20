الأربعاء 21 حزيران 2023
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مطالب بخصخصة أندية كرة القدم.. وتوصية بتفعيل صندوق دعم الرياضة

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الاتحاد الأردني لكرة القدم
 ثمن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة، الجهود التي يقوم بها سمو الأمير علي بن الحسين لتحسين وتطوير أداء فرق كرة القدم والرياضة.اضافة اعلان
وعبر خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الدعم الحكومي لأندية كرة القدم بحضور نائب سمو الأمير علي/ رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم،مروان جمعة، وعدد من رؤساء الأندية، عن فخره واعتزازه بالطاقم التحكيمي في الأردن.
وأشار الصرايرة، إلى أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء، بإعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة وزيادة الدعم الحكومي المخصص للأندية، وإعفاء الشركات التي تقدم دعما للإتحاد الرياضي من الضريبة وخصخصة الأندية لتصبح رافدا للاقتصاد الوطني، ومأسسة الرياضة في المدارس، وتعديل التشريعات الناظمة للرياضة.
من جهتهم، ثمن النواب زهير السعيدين وخالد ابو حسان واحمد القطاونة الجهود التي يقوم بها الإتحاد الأردني لكرة القدم لتطوير وتحسين أداء الفرق الأردنية.
وطالبوا الحكومة، بتقديم مزيد من الدعم للإتحاد الاردني لكرة القدم، ليقوم بواجبه على أكمل وجه.
وشددوا على أهمية تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة وتبني المواهب الرياضية.
بدوره، قال جمعة إن هدف الهيئة المشاركة والوصول للمشاركة بنهائيات كأس العالم لسنة 2026 ، مشيرا إلى أن أداء الأندية تحسن حاليا خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن موازنة الاتحاد تصل الى 10 ملايين دينار، داعيا الحكومة لزيادتها لتقوم بمهامها على أكمل وجه.
وأشار جمعة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية في الملاعب المنتشرة في مختلف المحافظات، مبينا أنه سيكون هناك منصة إلكترونية لبيع تذاكر حضور المباريات، وهناك توجه لدخول تقنية "الفار" في المباريات.
وطالب بالإعفاء الضريبي للشركات التي تدعم الرياضة والإتحاد الرياضي.
وأكد جمعة، أنه بعد نهاية كل مباراة، يتم مراجعة كل الأخطاء التحكيمية، مشيدا في الوقت نفسه بكفاءة وأداء اللاعبين في المنتخبات الوطنية.
من ناحيته، قال مساعد الأمين العام للإتحاد الأردني لكرة القدم فليح الدعجة، أن هناك دعما لدوري المدارس، مطالبا الحكومة بتقديم كل سبل الدعم لهذا الدوري.
من جانبهم، عرض رؤساء الأندية لأبرز التحديات التي تواجههم كنقص الدعم المقدم لهم، مطالبين بخصخصة الأندية لكي تعمل على رفد الاقتصاد الوطني.
وطالبوا بتوجيه الشركات لدعم الأندية، مشيرين إلى أن الأندية لها دور اجتماعي في حماية الشباب من الانحراف والتطرف
جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد كرة اليد - (من المصدر)

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