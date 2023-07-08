مطالب بعودة "الحكم الإضافي" في ظل غياب "الفار"

مهند جويلس

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تجددت المطالب من أوساط الكرة المحلية، بضرورة عودة الحكم الإضافي خلال منافسات المحترفين للموسم الجديد 2023-2024، في محاولة لتقليل الأخطاء التحكيمية التي تعد حديث المراقبين عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتحول حديث الشارع الرياضي في الآونة الماضية، إلى التحكيم في بطولة الدرع، وتوقع المتابعون أن تتفاقم هذه الأخطاء مع مرور الأيام، في حال عدم وجود حلول جذرية لها، في ظل صعوبة تطبيق تقنية الفيديو "الفار"، خلال الموسم الحالي لتكلفته العالية، إلى جانب عدم وجود ملاعب مهيأة لاستخدامه.وأكد عدد من اللاعبين والحكام لـ"الغد"، فائدة الحكم الإضافي حال اتقانه مهمته على أكمل وجه، وإعطائه الصلاحية الكاملة في عمله لتوجيه الحكم الرئيسي، في حال وجود حالة جدلية بالقرب من مكان وجوده.في المقابل، ذكر مصدر مسؤول من اتحاد الكرة لـ"الغد"، أن أكثر من 10 ركلات جزاء لم يتم احتسابها في الموسم 2021، بعد تقييم عمل الحكام وقتها، على الرغم من اقتراب الحالات من الحكام الإضافيين، إلى جانب وجود تدخلات خاطئة من قبلهم.ويتواجد الحكم الإضافي، خلف مرمى كل فريق، ليصل عدد الحكام في المباراة الواحدة إلى 6 حكام، علما بأن البطولة المقبلة تنطلق في 21 من الشهر الحالي، بمباراة ذهاب السوبر بين الفيصلي والوحدات، ويتجدد اللقاء بينهما في مباراة الإياب، مع بدء دوري المحترفين مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل.وفي هذا الصدد، قال المدرب الوطني جمال محمود: "إن أخطاء عديدة ومنها مؤثرة ظهرت ببطولة الدرع، وذلك باعتراف دائرة الحكام باتحاد الكرة، موضحا أن الأخطاء لم تكن مقصودة من قبل الحكام، وهي تندرج تحت بند الأخطاء البشرية".ولفت محمود في حديثه لـ"الغد"، إلى أن مسألة عودة الحكم الإضافي، قد تساهم في اتخاذ قرار أكثر دقة من قبل حكام الساحة، مع تأكيده أن تطبيق "الفار" هو الأمر الأهم في المواسم المقبلة، والذي أصبح متطلبا دوليا، ونسبة الخطأ به شبه معدومة حسب وصفه.من جهته، جدد المدير الإداري لفريق سحاب يوسف النعلاوي مطالب جميع فرق المحترفين، بضرورة تطبيق تقنية الفيديو، والتي تكشف جميع الحالات بدقة عالية، مع إشارته إلى أن الحكم الإضافي عنصر مهم حال عدم القدرة على الاستعانة بـ"الفار".وأشاد النعلاوي بدائرة التحكيم التي أشركت وجوها شابة لإدارة عدد كبير من مباريات البطولة التنشيطية، سعيا إلى الاستعانة ببعضهم في البطولات المقبلة الرسمية، مفيدا بأن "الدرع" كانت إيجابية على الفرق والحكام لتدارك الأخطاء قبل البطولات التي تحسم مسألة الهبوط والمشاركات الخارجية.وذكر مشجع نادي الفيصلي محمد الكعابنة، أن زيادة عدد الحكام يساهم في تخفيف الأخطاء التحكيمية، معتقدا أن إلغاء حضوره في المباريات جاء بهدف تقليص حجم النفقات المالية من الاتحاد.ويرى الكعابنة، أن المنافسة في الموسم الحالي شديدة بين أكثر من فريق، مؤكدا أن استمرار الأخطاء التحكيمية قد يحرم فرقا من مجهودات كثيرة بذلتها مؤخرا في سعيها للوقوف على منصات التتويج.