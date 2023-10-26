الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معان والسلط يتطلعان لتحقيق الفوز اليوم

ستاد الأمير محمد في الزرقاء - أرشيفية
ستاد الأمير محمد في الزرقاء - أرشيفية
 تستكمل مباريات الجولة السادسة اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي معان والسلط على ستاد الأمير محمد عند الساعة السادسة مساء.
ويأمل فريق معان في تحقيق أول فوز له ببطولة الدوري، منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا ببطولة كأس الأردن على حساب الأهلي، وبلوغه دور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، علما بأنه يملك نقطتين فقط من أصل 5 مباريات ببطولة الدوري ويحتل المركز الثاني عشر والأخير.اضافة اعلان
ويملك المدير الفني لفريق معان أمجد أبو طعيمة خيارات تمكنه من الظفر بالنقطة الخامسة له وتقدمه عدة مراكز على سلم الترتيب، وأبرزهم: رشيد رفيد، أيسر صباح، محمد فال، محمد أبو شعيرة، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة، أحمد العواودة، مهدي علامة، عبد المالك مفتاحي، وليد عثماني وحسين عبيدات.
وعلى الطرف المقابل، يسير فريق السلط بقيادة المدرب السوري عماد خانكان بنسق تصاعدي من حيث الأداء والنتائج، بعد أن سجل فوزين متتاليين ببطولة الدوري على حساب سحاب والرمثا، ووصوله لدور الثمانية ببطولة الكأس على حساب الجزيرة، ويملك حاليا 6 نقاط ويتواجد بمنتصف الترتيب على سلم الدوري.
وتتنوع خيارات خانكان في اللقاء، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، محمد زريقات، عبدا الله المناصرة، عصام سميري، أنس الجبارات، خالد العسولي، محمد غانم، سيف البشابشة، عبد الله ذيب وعدي القرا.
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