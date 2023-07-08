الأحد 09 تموز 2023
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مصطفى بالو

معان يحرج أندية "الملايين" بفاتورة شهرية "20" ألف دينار

فريق معان لكرة القدم-(من المصدر)
فريق معان لكرة القدم-(من المصدر)
 يقدم فريق معان الملقب بـ"ذئاب" معان، مستويات طيبة تصطدم بسوء الطالع، وهو يحرج الفرق الكبيرة ذات المصاريف الشهرية التي تصل إلى المليون دينار، وأن يقف بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط في "درع "المئوية"، بتكاليف رواتبه الشهرية التي لا تتجاوز 20 ألف دينار، وهو يتسلح بالطموحات خلال منافسات دوري المحترفين وكأس الأردن، ويمضي إلى تعزيز صفوفه بصفقات مهمة من المحترفين خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان
ويقول المدير الفني لفريق معان ديان صالح : "نشكر مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد الخوالدة، على توفير جميع أشكال الدعم، عبر منحنا الضوء الأخضر في جميع الصلاحيات الفنية بما يخص فريق الكرة، إلى جانب إرساء الاستقرار عبر التزام النادي في دفع رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين من دون تأخير، رغم الضائقة المالية التي تعيشها أندية المحترفين، ما شكل حافزا لدى اللاعبين في تقديم الأفضل".
وحول قيمة فاتورة الفريق الشهرية مقارنة بمصاريف بعض أندية المحترفين، أجاب صالح : "نحن لا نعقد المقارنات، وإنما عمدنا في الجهاز الفني إلى خلق توليفة من لاعبين لديهم الحافز ويملكون القيم الفنية بالملعب، فاتجهنا إلى أندية الدرجات الأدنى، ونجحنا في استقطاب لاعبين مميزين أمثال ليث الحيصة، سليمان غزال، محمد أبوشعيرة، عبدالرحمن مرعي، والذين استقوا خبرة اللعب في المحترفين وتطورا من مباراة إلى أخرى، وانسجموا مع أسماء الخبرة، ما ساهم أيضا في تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 20 ألف دينار، مقارنة بأندية وصلت حاجز المليون دينار.
وزاد: "رغم تلك الفوارق المالية، إلا أن فريق معان ذوب تلك الفوارق الفنية على أرض الملعب، عبر أداء متزن في الشقين الدفاعي والهجومي، ولمسنا القتال على أرض الملعب، وتنافس بين اللاعبين أنفسهم، لتقديم وثائق اعتمادهم في التشكيل الرسمي، خاصة وأن الجميع يعي أن بطولة الدرع بمثابة الاختبار لكل لاعب، لو عدنا إلى مبارياتنا الـ9، والتي جمعنا فيها 6 نقاط، جمعناها من فوز و3 تعادلات و5 خسارات، وهي لا تعكس الواقع الفني للفريق الذي تطور من مباراة إلى أخرى، ومع احترامي لكل الفرق المنافسة، إلا أننا تمكنا من إحراج الوحدات بالتعادل 0-0، وخسرنا في الوقت القاتل أمام الحسين إربد، وكلاهما يتفوق علينا في كتيبة نجومه المحليين وقيمة الصرف الشهري على فريقه، وضربتنا الغيابات لعناصر مهمة بسبب الإصابة، ما يؤكد أن معان لديه الكثير من المفاجآت في الاستحقاقات المحلية المقبلة".
وعن تعزيز الفريق استعدادات للمرحلة المقبلة، أجاب صالح: " لدينا رضا فني إلى حد كبير عن المستوى العام للفريق مع انتهاء 9 مباريات من مسابقة الدرع الاستعدادية، إلا أننا لدينا إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة، باتمام صفقات التعاقد مع جزائرين اثنين وتونسي ورابع من ساحل العاج، إلى جانب 3-4 لاعبين محليين، ما يجعلنا أكثر تفائلا خلال المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية".
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