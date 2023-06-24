الأحد 25 حزيران 2023
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الفيصلي والرمثا يواجهان الجليل ومغير السرحان في ختام الجولة السابعة

معان يفرض التعادل السلبي على الوحدات بـ"درع المئوية"

لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعب معان إياد طمليه - (من المصدر)
لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعب معان إياد طمليه - (من المصدر)
 سيطر التعادل السلبي على مواجهة الوحدات ومعان، والتي جرت أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من درع اتحاد الكرة “المئوية” بنسختها السادسة والثلاثين. اضافة اعلان
ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة عشرة، ليحتل المركز الثاني مؤقتا، فيما بقي معان بالمركز العاشر وبرصيده 5 نقاط.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس مواجهة أخرى جمعت فريقي السلط وشباب الأردن.
وتختتم اليوم منافسات الأسبوع السابع من البطولة بمواجهتين على الملعب ذاته، إذ يلتقي الفيصلي مع الجليل عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه مغير السرحان نظيره الرمثا عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
ويأمل الفيصلي بتحقيق الفوز السابع على التوالي وقطع شوط كبير نحو الاحتفاظ بلقبه، نظرا لتصدره الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يتطلع الجليل لصنع المفاجأة وخطف نقطة على الأقل، وذلك بعد نيله نقطة وحيدة خلال الجولات الماضية.
وعلى الطرف المقابل، يسعى مغير السرحان لمواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء بين فرق المقدمة، بعد جمعه 12 نقطة، فيما ينشد الرمثا العودة إلى سكة الانتصارات من جديد مستفيدا من خدمات لاعبيه الدوليين، علما بأنه يتقدم على منافسه بفارق نقطة وحيدة.
الوحدات 0 × معان 0
ودخل المدير الفني لفريق الوحدات داركو نيستوروفيتش بتشكيلة مكونة من أحمد عبد الستار، فادي الناطور، عرفات الحاج، دانيال عفانة، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، أحمد سريوة، مهند أبو طه، حسان زحراوي ومالك علان.
وأشرك المدير الفني لفريق معان ديان صالح كل من رشيد رفيد، سليمان غزال، ليث الحيصة، أيسر صباح، إياد طملية، عبد الرحمن مرعي، محمد رائد، عون المحارمة، مهدي علامة، أحمد العواودة وحسين عبيدات.
وساهم تألق حارس معان رشيد رفيد بشكل كبير في الشوط الأول، بالإبقاء على شباك فريقه نظيفة، بعدما تصدى للعديد من الكرات الخطرة، من شلباية وزحراوي وشوكت وأبو طه.
وسيطر الوحدات على معظم فترات الشوط الذي عانى منه اللاعبون من ارتفاع درجات الحرارة، في الوقت الذي اعتمد به معان على الهجمات المرتدة، مع وصول خجول لمرمى عبد الستار، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي.
واستمر الوحدات على الأسلوب ذاته من خلال الضغط، قبل أن يشرك الثلاثي محمد الموالي، عامر جاموس ومحمد عبد المطلب “بوغبا” لتحسين الحالة الهجومية، في الوقت الذي أنقذ به عبد الستار مرمى الوحدات من هدف محقق، بالتصدي لفرصة عبيدات من ركلة ثابتة، التي ارتطمت بالقائم الأيمن قبل خروجها لركلة ركنية.
وحاول الوحدات مرارا وتكرارا تسجيل هدف التقدم، حيث جاءت فرصة خطيرة عبر “بوغبا”، مرة تصدى لها رفيد والأخرى أبعدتها العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.
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