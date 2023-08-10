معركة متوقعة بين برشلونة والريال وأتلتيكو على لقب الدوري الإسباني

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تبدأ أندية الدوري الإسباني، منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى برشلونة للحفاظ على لقب الليغا، فيما سيحاول ريال مدريد وأتلتيكو مدريد انتزاعه منه.ويعد الموسم المقبل، أحد أكثر المواسم تقشفا إلى برشلونة، إذ أجرى البارسا صفقات منخفضة التكلفة بضم لاعبين مثل أوريول روميو وإنييجو مارتينيز وإلكاي غوندوغان.وبالنسبة إلى ريال مدريد، فقد أبرم صفقة قوية تمثلت في ضم جود بيلينغهام، وما تزال جماهيره في انتظار حسم موقف قدوم كيليان مبابي من عدمه، أما أتلتيكو مدريد الذي نجح في نهاية الموسم الماضي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة، فسيحاول مقارعة العملاقين، كما فعل دائما في السنوات الأخيرة.ولم تستثمر الأندية الإسبانية كثيرا هذا الموسم، إذ سيطر التقشف على سوق انتقالات اللاعبين للأندية الإسبانية، وأصبحت "الليغا" حتى الآن أقل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إنفاقا على الصفقات قبل بداية الموسم الجديد.وحتى الآن أنفقت أندية الليغا 250 مليون يورو، دفع ريال مدريد 103 ملايين منها لضم جود بيلينجهام، ووصلت الاستثمارات في الانتقالات بألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى ضعف ما أنفقته الليغا، فيما وصلت إنجلترا إلى رقم أسطوري هو مليار و500 مليون يورو.وسيكون برشلونة مبدئيا الفريق الذي يسعى الكل للتغلب عليه، فهو البطل وسيود الجميع أن يحرمه من اللقب. وخسر البارسا، اثنين من لاعبيه الكبار وهما جوردي ألبا وبوسكيتس، ولتعويضهما استعاد الظهير أليكس بالدي الذي أعير الموسم الماضي إلى أوساسونا، وتعاقد مع أوريول روميو وجوندوجان لتعزيز وسط ملعبه.وتمكن البارسا من ضم إنييجو مارتينيز في صفقة انتقال حر لرفع الخبرة الدفاعية في الخطوط الخلفية، وحال انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، سيحصل لاعبون آخرون على مساحة أكبر مثل أنسو فاتي، الذي يسعى للعودة إلى تألقه قبل إصابته الخطيرة.ويعد ريال مدريد مرشحا دائما لحصد اللقب، ويسعى لانتزاعه من البارسا، وسيبدأ الريال هذه المهمة من دون كريم بنزيمة، الذي انتقل إلى الدوري السعودي.وعلى الرغم من التعاقد مع خوسيلو، يبدو هجوم ريال مدريد مختلفا دون بنزيمة، لكن يبقى الأمل الذي لم يتحقق حتى الآن في وصول مبابي.وإلى حين حدوث هذا الأمر من عدمه، يعد وجود بيلينغهام الصفقة الأبرز للريال، لإضافة روح جديدة لخليط الخبرة لوكا مودريتش وتوني كروس، والشباب كامافينجا وتشواميني في منتصف ملعب ريال مدريد.وللريال مستجدات أخرى في هذا الموسم، الذي ربما سيكون الأخير لكارلو أنشيلوتي مع الفريق، تتمثل في قدوم فران جارسيا وبراهيم دياز، ورهان المستقبل أردا جولر.ولن يغيب أتلتيكو مدريد بالطبع عن المعركة، إذ أنهى الموسم الماضي وهو في أفضل مستوياته وكان وشيكا من انتزاع الوصافة من ريال مدريد.وخلال التحضيرات الصيفية، ظهر الأتلتي جيدا في الوديات التي شارك فيها، وتضمنت الفوز على مانشستر سيتي، وما يزال الفريق يحافظ على نفس قوامه تقريبا من الموسم الماضي، وعزز سيميوني صفوف الفريق بضم خابي جالان وكاجلار سويونكو وسيزار أزبيليكويتا وسانتياجو مورينيو، وعلاوة على ذلك، استعاد سيميوني جهود المعار صمويل لينو.ويمكن لكل هؤلاء أن يقدموا إضافات جيدة للروخي بلانكوس، وما يزال مستقبل جواو فيليكس وموراتا غير واضح، وبوجه عام، يحافظ سيميوني على نفس مجموعة الموسم الماضي، التي سيكون مرجعيتها وضابط إيقاعها الهجومي هو الفرنسي أنطوان غريزمان.-(وكالات)