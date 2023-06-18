معسكرات خارجية مكثفة للشنيك تحضيرا لبطولة العالم للريشة

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عمان- يواصل لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة بهاء الدين الشنيك، تحضيراته للمشاركة ببطولة العالم المقبلة، من خلال خوض معسكرات خارجية في أكثر من دولة، بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المثلى قبل انطلاقها.ويتواجد الشنيك البالغ من العمر 25 عاما حاليا في فرنسا، حيث أمضى الأسبوع الماضي في الدنمارك بمعسكر تدريبي آخر، واجه خلاله العديد من اللاعبين من دول مختلفة، إلى جانب الخضوع لتدريبات بمعدل 6 ساعات يوميا مقسمة على فترتين صباحية ومسائية.وكان الاتحاد الدولي للريشة، أعلن قبل شهر ونصف عن قائمة اللاعبين المتأهلين للبطولة التي ستقام في الدنمارك من 21 إلى 27 من شهر آب (أغسطس) المقبل، من ضمنهم الشنيك.ويشارك الشنيك في البطولة كأول لاعب أردني في التاريخ يمثل المنتخب الوطني بالحدث العالمي منذ تأسيس الاتحاد في العام 1993، علما بأنه يحتل المركز الأول على الصعيد العربي و88 عالميا، بعد تقدمه 14 مركزا دفعة واحدة في التصنيف الأخير.ويأمل الشنيك بمواصلة حضوره المتميز والقوي في البطولات الخارجية، وذلك بهدف جمع أكبر عدد من النقاط ليتمكن من خطف إحدى بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، حيث يعتمد في تأهله على تحقيق أكبر عدد من الانتصارات في البطولات الدولية والقارية المختلفة.ويعود لاعب المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة إلى أرض الوطن، قبل التوجه إلى ماليزيا من أجل خوض معسكر تدريبي يمتد حتى الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل، ليتجه بعد ذلك إلى الجزائر للمشاركة في الدورة العربية، إلى جانب زميله عز الدين سامي، واللاعبتين مريم سامي ومرح عبد الغني.كما تنتظر الشنيك بطولتي موريشوس الدولية وسانت دينيس الدولية خلال الشهر المقبل، قبيل توجهه للدنمارك وخوض معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة العالم، فيما يشارك أيضا ببطولتي نيجيريا الدولية وبنين الدولية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.ويمثل الشنيك نادي بيت يافا، حيث توج مع فريقه خلال العام الحالي بجميع البطولات المحلية من دوري وكأس وكأس السوبر.