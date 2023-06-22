معسكر تدريبي لـ"ناشئات المصارعة" في الإسكندرية

خالد تيسير العميري

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عمان – تغادر بعثة المنتخب الوطني لناشئات المصارعة، اليوم، إلى مدينة الإسكندرية المصرية للدخول في معسكر تدريبي مغلق يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، ضمن إطار تحضيراته لخوض الإستحقاقات المقبلة.وتضم بعثة "المصارعة" كلا من: عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة د.رهام الزغير رئيسة للبعثة، والإدارية رنا طاهر والمعالجة عرين الخريشة والمدرب رائد القيسي، إلى جانب اللاعبات: نورا الطيبيين وليال سكر ومايا اسحاقات ومايا قطيشات وتالا أبو خير ومريم أبو حمادة وكريمة أبو رنة وجنى أبو شاور وتقى ياسين.ويأتي المعسكر الحالي، بهدف تحضير عدد من لاعبات المنتخب الوطني لخوض البطولة الآسيوية، والتي يستضيفها الأردن في الفترة من 12 إلى 20 تموز (يوليو) المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى جانب خوض الاستحقاقات المقبلة. ويشكل المعسكر - الذي يقام بالتعاون مع اتحاد المصارعة وبالشراكة مع النادي الأولمبي المصري - جزءا من خطة تطوير فريق الناشئات، حيث سيكون هناك فترة معايشة للاحتكاك وإكساب اللاعبات الخبرة المطلوبة.