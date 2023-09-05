معلمو التربية الرياضية: مشروع "كرة القدم المدرسية" سيعود بالفائدة على الكرة الأردنية

يحيى قطيشات

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بدأ الاتحاد الأردني في تنفيذ الخطوات الخاصة بمشروع "كرة القدم المدرسية" الذي يتبناه الاتحاد بالتعاون وزارة التربية والتعليم وبدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ومن منطلق مسؤوليته المجتمعية وسعيا منه للمساهمة في تحقيق التنمية الرياضية في المدراس وتطويرها في مرحلة مبكرة، جدد الاتحاد الأردني اتفاقية التعاون الرياضي مع وزارة التربية والتعليم عبر هذا المشرع الحيوي والمهم، حيث انطلقت فعالياته الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، من خلال إقامة دورات للمدربين والمدربات، مع توفير الأدوات اللازمة لهم، حيث يهدف المشروع لتطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وإدارية متخصصة ومؤهلة.وأعرب العديد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مدارس مختلفة، عن سعادتهم بهذا المشروع الذي يستهدف أكثر من مليوني طالب وطالبة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن المواهب من اللاعبين واللاعبات صغار السن، لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المدارس، عبر دورات متخصصة.ولا يختلف اثنان على أن المدارس ساهمت على مدار السنوات السابقة بتخريج اللاعبين وتطوير مستوياتهم ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية، بأفضل المواهب التي خدمت كرة القدم الأردنية، ولعب معلمو ومعلمات التربية الرياضية من خلال جدهم ونشاطهم دورا في تحويل اللاعبين الموهوبين الصغار إلى لاعبين ناضجين بشكل كامل، وذلك بخلق ثقافة رياضية شاملة، ونشر كرة القدم على نطاق واسع بين أفراد المجتمع في أنحاء المملكة كافة.ويرى المعلم خالد الحسين، أن "كرة القدم للمدارس" خطوة رائعة لإعادة رونق الرياضة المدرسية من جديد، واكتشاف وتطوير مهارات الأطفال الكروية، وتحفيزهم للإبداع، وللاستمتاع بممارسة كرة القدم، ولكن الموضوع يحتاج للتخطيط الجيد وتوفير متطلبات النجاح للمدارس كافة، وبالمستوى نفسه، خلق بيئة تعليمية ورياضية والتدريب المدروس والرعاية والدعم.ويضيف الحسين، تملك وزارة التربية الكفاءات الإدارية والتقنية والفنية لإدارة المشروع بشكل يحقق أهدافه، وهذا سينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية من خلال إعداد جيل شاب يكون حاضرا في المستقبل القريب لخدمة وطنه.واعتبر المعلم ناصر المناور، أن الفئة العمرية المستهدفة من (9 الى 11) سنة، تملك فرصة لتطوير وتحسين أدائها، والاستفادة من المشروع بشكل كامل، مبينا أن توفير ظروف ملائمة للتدريبات من حيث المكان والتوقيت، وتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية المرشحة للإشراف على المشروع، والتركيز على المدارس في المناطق الأقل حظا، جميعها عوامل تسهم في إنجاح المشروع الوطني لخدمة الرياضة الأردنية.ويقول المعلم سليم عيد، "أنتجت المدارس على مدى السنوات الماضية جيلا من اللاعبين الموهوبين الذين أضافوا بعدا جديدا لكرة القدم الأردنية، وسجلوا أسماءهم "بأحرف من ذهب"، في إنجازات الأندية والمنتخبات الوطنية، وساهمت وزارة التربية وكوادرها في تعزيز الثقافة الهادفة لتوفير بيئة رياضية".وبين عيد من خلال التجارب السابقة في ميدان تطوير الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، أن التخطيط والإعداد الجيد، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتوفير الأدوات اللازمة وتحقيق العدالة بين كافة مدارس المملكة، تساهم في تحقيق الهدف المنشود من خلال بناء جيل قادر على تطوير الرياضة الأردنية.من جانبه أكد أحد معلمي التربية الرياضية طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها توقيع الاتفاقية بين اتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم ، مبينا أن معظمها لم يكتب لها النجاح والتوفيق لأسباب متنوعة، وتمنى أن تكون تجربة " كرة القدم في المدارس" مميزة وناجحة من خلال التخطيط والتنفيذ المميزين، وأن تكون المخرجات جيدة وتعود بفائدة على كرة القدم الأردنية.وترى المعلمة ختام السلطي، أن المشروع يحمل معه بارقة أمل كبيرة لتطوير أداء اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة، وتضيف "من خلال متابعتي لتفاصيل الاتفاقية، فإن عوامل النجاح كافة، متوفرة من الوزارة واتحاد الكرة".وعرجت السلطي على التجربة التي سجلت نجاحا مميزا بين الجانبين عبر مراكز الأمير علي بن الحسين للواعدين والواعدات.